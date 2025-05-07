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Жителя Саратовской области будут судить за убийство в ДТП - РИА Новости, 07.05.2025
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21:25 07.05.2025 (обновлено: 21:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/sud-2015693160.html
Жителя Саратовской области будут судить за убийство в ДТП
Жителя Саратовской области будут судить за убийство в ДТП - РИА Новости, 07.05.2025
Жителя Саратовской области будут судить за убийство в ДТП
Житель Саратовской области предстанет перед судом по делу об убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта, сообщило региональное... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:25:00+03:00
2025-05-07T21:26:00+03:00
происшествия
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
саратовский областной суд
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САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по делу об убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта, сообщило региональное управление СК РФ. Ранее следствие сообщило, что 24 ноября 2024 года на перекрестке улиц Победы и Карла Маркса в городе Марксе 41-летний фигурант за рулем Toyota Land Cruiser 200 не уступил дорогу "Оке", имевшей преимущество проезда. После этого водитель иномарки подъехал к остановившейся "Оке" и семь раз выстрелил из переделанного самодельным способом пистолета по ее водителю и пассажиру, а также по другому автомобилю поблизости. В результате водитель "Оки" скончался на месте, а пассажиру причинен вред здоровью средней тяжести. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали и арестовали. По данным областного суда, арестован по делу Рубик Акопян. "Следователями СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Маркса, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц, а также совершении иных преступлений... Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых деяний. В ближайшие время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале СУСК. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что фигурант вину не признал. "После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Саратовский областной суд", - отмечается в сообщении. Мужчина обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 и по пунктам "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство и покушение на убийство двух лиц , совершенные общеопасным способом из хулиганских побуждений), части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества". Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20250507/sud-2015572037.html
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происшествия, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), саратовский областной суд
Происшествия, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Саратовский областной суд
Жителя Саратовской области будут судить за убийство в ДТП

Жителя Саратовской области будут судить за убийство в ходе дорожного конфликта

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоточек судьи. Архивное фото
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САРАТОВ, 7 мая - РИА Новости. Житель Саратовской области предстанет перед судом по делу об убийстве одного человека и покушении на другого в ходе дорожного конфликта, сообщило региональное управление СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что 24 ноября 2024 года на перекрестке улиц Победы и Карла Маркса в городе Марксе 41-летний фигурант за рулем Toyota Land Cruiser 200 не уступил дорогу "Оке", имевшей преимущество проезда. После этого водитель иномарки подъехал к остановившейся "Оке" и семь раз выстрелил из переделанного самодельным способом пистолета по ее водителю и пассажиру, а также по другому автомобилю поблизости. В результате водитель "Оки" скончался на месте, а пассажиру причинен вред здоровью средней тяжести. Нападавший скрылся, но вскоре его задержали и арестовали. По данным областного суда, арестован по делу Рубик Акопян.
"Следователями СК завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Маркса, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц, а также совершении иных преступлений... Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие фигуранта в совершении инкриминируемых деяний. В ближайшие время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что фигурант вину не признал. "После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Саратовский областной суд", - отмечается в сообщении.
Мужчина обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "е", "и" части 2 и по пунктам "е", "и" части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство и покушение на убийство двух лиц , совершенные общеопасным способом из хулиганских побуждений), части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконное хранение огнестрельного оружия) и части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества". Санкции этих статей предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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