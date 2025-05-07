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Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК
Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК - РИА Новости, 07.05.2025
Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК
Суд продлил до 7 июля срок содержания под стражей агенту Украины, готовившему отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:43:00+03:00
2025-05-07T15:43:00+03:00
2025-05-07T15:43:00+03:00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Суд продлил до 7 июля срок содержания под стражей агенту Украины, готовившему отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда. Ранее суд продлевал арест фигуранту, жителю Ярославской области 1984 года рождения, до 7 мая. "Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей до 7 июля 2025 года", - сообщила собеседница. В январе ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
https://ria.ru/20250114/fsb-1993580569.html
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Происшествия, Украина, Ярославская область, Ярославль, Ярославский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК
В Ярославле продлили арест агенту Украины, готовившему отравление работников ОПК