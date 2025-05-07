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Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК - РИА Новости, 07.05.2025
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15:43 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/sud-2015572037.html
Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК
Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК - РИА Новости, 07.05.2025
Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК
Суд продлил до 7 июля срок содержания под стражей агенту Украины, готовившему отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:43:00+03:00
2025-05-07T15:43:00+03:00
происшествия
украина
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ярославский областной суд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Суд продлил до 7 июля срок содержания под стражей агенту Украины, готовившему отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда. Ранее суд продлевал арест фигуранту, жителю Ярославской области 1984 года рождения, до 7 мая. "Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей до 7 июля 2025 года", - сообщила собеседница. В январе ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
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происшествия, украина, ярославская область, ярославль, ярославский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Украина, Ярославская область, Ярославль, Ярославский областной суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Суд продлил арест украинскому агенту, готовившему отравление работников ОПК

В Ярославле продлили арест агенту Украины, готовившему отравление работников ОПК

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Суд продлил до 7 июля срок содержания под стражей агенту Украины, готовившему отравление работников предприятия ОПК в Ярославской области, сообщила РИА Новости представитель Ярославского областного суда.
Ранее суд продлевал арест фигуранту, жителю Ярославской области 1984 года рождения, до 7 мая.
"Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей до 7 июля 2025 года", - сообщила собеседница.
В январе ФСБ сообщила, что предотвратила задуманный спецслужбами Украины теракт с применением токсичных веществ против работников оборонного предприятия в Ярославской области. Теракт должен был устроить гражданин России, он задержан. Химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей и возможную смерть, планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия. Действия злоумышленника координировались с Украины через мессенджеры.
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ПроисшествияУкраинаЯрославская областьЯрославльЯрославский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россия
 
 
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