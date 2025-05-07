https://ria.ru/20250507/stoun-2015569287.html

Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве

Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад к 80-летию Великой Победы в Москве. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:33:00+03:00

2025-05-07T15:33:00+03:00

2025-05-07T17:56:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

оливер стоун

алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)

москино

парад победы

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015633659_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e054eca7c1f86b8e15c43fbb69fea73b.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад к 80-летию Великой Победы в Москве. Оливер Стоун приехал на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером. Экскурсию для него провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Да, я планирую", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стоун рассказал, что был на параде несколько лет назад. "Это было невероятно, впечатляющий парад. Я надеюсь, что все пройдет безопасно... Знаете, без дронов", - сказал он.

https://ria.ru/20250507/stoun-2015567638.html

https://ria.ru/20250504/putin-2014889449.html

москва

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, оливер стоун, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), москино, парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, сша