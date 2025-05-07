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Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:33 07.05.2025 (обновлено: 17:56 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/stoun-2015569287.html
Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве
Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025
Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве
Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад к 80-летию Великой Победы в Москве. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:33:00+03:00
2025-05-07T17:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
оливер стоун
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
москино
парад победы
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад к 80-летию Великой Победы в Москве. Оливер Стоун приехал на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером. Экскурсию для него провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Да, я планирую", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стоун рассказал, что был на параде несколько лет назад. "Это было невероятно, впечатляющий парад. Я надеюсь, что все пройдет безопасно... Знаете, без дронов", - сказал он.
https://ria.ru/20250507/stoun-2015567638.html
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москва, оливер стоун, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), москино, парад победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, сша
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Оливер Стоун, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Москино, Парад Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, США
Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве

Режиссер Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёвАмериканский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе "Москино". 7 мая 2025
Американский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе Москино. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёв
Американский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе "Москино". 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что планирует посетить парад к 80-летию Великой Победы в Москве.
Оливер Стоун приехал на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером. Экскурсию для него провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Американский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе Москино. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России
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"Да, я планирую", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Стоун рассказал, что был на параде несколько лет назад.
"Это было невероятно, впечатляющий парад. Я надеюсь, что все пройдет безопасно... Знаете, без дронов", - сказал он.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваОливер СтоунАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)МоскиноПарад Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияСША
 
 
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