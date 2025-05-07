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Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России - РИА Новости, 07.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:28 07.05.2025 (обновлено: 17:53 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/stoun-2015567638.html
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России - РИА Новости, 07.05.2025
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России
Американский режиссер Оливер Стоун хотел бы снять фильм в России, он отметил, что страна богата живописными природными пейзажами. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:28:00+03:00
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культура
россия
оливер стоун
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
москино
сша
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хотел бы снять фильм в России, он отметил, что страна богата живописными природными пейзажами. Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером. Экскурсию для него провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Почему нет? Здесь можно снять замечательные картины. Здесь замечательные пейзажи. Я думаю, нужно использовать (для съемок - ред.) натуральные декорации, а не только виртуальные", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стоун подчеркнул, что главное, чтобы картина подарила зрителям эмоции. "Он может быть о войне и мире, любви и сексе, и о будущем, о чем угодно. О чем вы думаете кино? Об эмоциях!" - добавил он.
https://ria.ru/20250507/stoun-2015541231.html
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россия, оливер стоун, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), москино, сша
Культура, Россия, Оливер Стоун, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Москино, США
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России

Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёвАмериканский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе "Москино". 7 мая 2025
Американский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе Москино. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёв
Американский режиссер Оливер Стоун во время экскурсии на кинозаводе "Москино". 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хотел бы снять фильм в России, он отметил, что страна богата живописными природными пейзажами.
Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером. Экскурсию для него провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
Американский режиссер Оливер Стоун и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин во время экскурсии на кинозаводе Москино. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино"
Вчера, 14:26
"Почему нет? Здесь можно снять замечательные картины. Здесь замечательные пейзажи. Я думаю, нужно использовать (для съемок - ред.) натуральные декорации, а не только виртуальные", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Стоун подчеркнул, что главное, чтобы картина подарила зрителям эмоции.
"Он может быть о войне и мире, любви и сексе, и о будущем, о чем угодно. О чем вы думаете кино? Об эмоциях!" - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и американский кинорежиссер Оливер Стоун во время встречи на полях марафона Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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КультураРоссияОливер СтоунАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)МоскиноСША
 
 
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