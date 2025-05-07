https://ria.ru/20250507/stoun-2015567638.html
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России - РИА Новости, 07.05.2025
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России
Американский режиссер Оливер Стоун хотел бы снять фильм в России, он отметил, что страна богата живописными природными пейзажами. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:28:00+03:00
2025-05-07T15:28:00+03:00
2025-05-07T17:53:00+03:00
культура
россия
оливер стоун
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
москино
сша
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хотел бы снять фильм в России, он отметил, что страна богата живописными природными пейзажами. Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером. Экскурсию для него провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Почему нет? Здесь можно снять замечательные картины. Здесь замечательные пейзажи. Я думаю, нужно использовать (для съемок - ред.) натуральные декорации, а не только виртуальные", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стоун подчеркнул, что главное, чтобы картина подарила зрителям эмоции. "Он может быть о войне и мире, любви и сексе, и о будущем, о чем угодно. О чем вы думаете кино? Об эмоциях!" - добавил он.
https://ria.ru/20250507/stoun-2015541231.html
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россия, оливер стоун, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), москино, сша
Культура, Россия, Оливер Стоун, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Москино, США
Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России
Американский режиссер Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России