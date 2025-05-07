https://ria.ru/20250507/stoun-2015567638.html

Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России

Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России - РИА Новости, 07.05.2025

Оливер Стоун заявил, что хочет снять фильм в России

Американский режиссер Оливер Стоун хотел бы снять фильм в России, он отметил, что страна богата живописными природными пейзажами. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:28:00+03:00

2025-05-07T15:28:00+03:00

2025-05-07T17:53:00+03:00

культура

россия

оливер стоун

алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)

москино

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015632416_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_9dde7a671632df789cc5268194c4b8ec.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун хотел бы снять фильм в России, он отметил, что страна богата живописными природными пейзажами. Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером. Экскурсию для него провел руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Почему нет? Здесь можно снять замечательные картины. Здесь замечательные пейзажи. Я думаю, нужно использовать (для съемок - ред.) натуральные декорации, а не только виртуальные", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Стоун подчеркнул, что главное, чтобы картина подарила зрителям эмоции. "Он может быть о войне и мире, любви и сексе, и о будущем, о чем угодно. О чем вы думаете кино? Об эмоциях!" - добавил он.

https://ria.ru/20250507/stoun-2015541231.html

https://ria.ru/20250504/putin-2014889449.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, оливер стоун, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), москино, сша