https://ria.ru/20250507/stoun-2015541231.html

Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино"

Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино" - РИА Новости, 07.05.2025

Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино"

Американский режиссер Оливер Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером, передает... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:26:00+03:00

2025-05-07T14:26:00+03:00

2025-05-07T17:51:00+03:00

культура

оливер стоун

алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)

новости культуры

москва

москино

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером, передает корреспондент РИА Новости. Экскурсию для Стоуна проводит руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Общая площадь кинопарка составляет более одного гектара... Мы бы хотели, чтобы кино передавало красоту и историю нашего города", - рассказал Фурсин. Оливер Стоун был впечатлен площадкой. "Вау!" - сказал он в ходе экскурсии.

https://ria.ru/20240916/moskino-1972493903.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оливер стоун, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), новости культуры, москва, москино