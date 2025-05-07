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Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино" - РИА Новости, 07.05.2025
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Культура
 
14:26 07.05.2025 (обновлено: 17:51 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/stoun-2015541231.html
Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино"
Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино" - РИА Новости, 07.05.2025
Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино"
Американский режиссер Оливер Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером, передает... РИА Новости, 07.05.2025
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2025-05-07T17:51:00+03:00
культура
оливер стоун
алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы)
новости культуры
москва
москино
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером, передает корреспондент РИА Новости. Экскурсию для Стоуна проводит руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. "Общая площадь кинопарка составляет более одного гектара... Мы бы хотели, чтобы кино передавало красоту и историю нашего города", - рассказал Фурсин. Оливер Стоун был впечатлен площадкой. "Вау!" - сказал он в ходе экскурсии.
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оливер стоун, алексей фурсин (руководитель департамента культуры города москвы), новости культуры, москва, москино
Культура, Оливер Стоун, Алексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы), Новости культуры, Москва, Москино
Оливер Стоун прибыл на экскурсию на кинозавод "Москино"

Американский режиссер Оливер Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино"

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёвАмериканский режиссер Оливер Стоун и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин во время экскурсии на кинозаводе "Москино". 7 мая 2025
Американский режиссер Оливер Стоун и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин во время экскурсии на кинозаводе Москино. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёв
Американский режиссер Оливер Стоун и руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин во время экскурсии на кинозаводе "Москино". 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун прибыл на территорию кинозавода "Москино" в среду, чтобы познакомиться с новым столичным творческим кластером, передает корреспондент РИА Новости.
Экскурсию для Стоуна проводит руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«
"Общая площадь кинопарка составляет более одного гектара... Мы бы хотели, чтобы кино передавало красоту и историю нашего города", - рассказал Фурсин.
Оливер Стоун был впечатлен площадкой. "Вау!" - сказал он в ходе экскурсии.
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КультураОливер СтоунАлексей Фурсин (Руководитель Департамента культуры города Москвы)Новости культурыМоскваМоскино
 
 
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