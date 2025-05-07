https://ria.ru/20250507/stiven-2015422101.html

Уиткоффа привели к присяге на должность спецпосланника США

Уиткоффа привели к присяге на должность спецпосланника США - РИА Новости, 07.05.2025

Уиткоффа привели к присяге на должность спецпосланника США

Стивен Уиткофф во вторник вечером по восточному времени официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:06:00+03:00

2025-05-07T02:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Стивен Уиткофф во вторник вечером по восточному времени официально приведен к присяге на должность спецпосланника США по Ближнему Востоку, церемония прошла в Белом доме в присутствии американского президента Дональда Трампа и госсекретаря страны Марко Рубио. "Теперь Стив использует свои таланты для работы на Америку в качестве специального посланника Соединенных Штатах и добивается большого прогресса. Нашей стране повезло иметь переговорщика с таким мастерством и опытом, который действительно бескорыстно подходит к делу", - заявил Трамп. Трансляцию вели американские телеканалы. Глава Белого дома добавил, что за последние месяцы Уиткофф сумел добиться "значительного прогресса", обеспечил освобождение десятков заложников в секторе Газа, проводил встречи с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и представителями Ирана. "Он неустанно трудится, чтобы положить конец кровавым и разрушительным конфликтам, в частности с Россией и Украиной… мы хотим, чтобы это завершилось", - отметил Трамп. Американский лидер также указал, что в роли спецпосланника Уиткофф подотчетен глава госдепартамента США. "Стив отчитывается перед Марко (государственный секретарь Рубио - ред.). Я сказал: "Стив, ты лучше делай хорошую работу с Марко". Он уволит тебя так жестко, ты не представляешь", - отметил Трамп.

https://ria.ru/20250430/ssha-2014513694.html

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006713634.html

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в мире, сша, россия, ближний восток, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио