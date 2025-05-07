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Вэнс считает абсурдным отсутствие диалога между Россией и Украиной
Вэнс считает абсурдным отсутствие диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 07.05.2025
Вэнс считает абсурдным отсутствие диалога между Россией и Украиной
Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:58:00+03:00
2025-05-07T16:58:00+03:00
2025-05-07T16:58:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта. "По нашему мнению, абсурдно, что эта война продолжается так долго, а две стороны до сих пор не обсуждают предметно, что необходимо для её завершения", — сказал Вэнс, выступая в рамках дискуссии в Вашингтоне. Он добавил, что президент Дональд Трамп нацелен на продвижение переговорного процесса и ожидает от сторон чёткой формулировки своих требований. "Вы не обязаны соглашаться с доводами России, но необходимо понять её позицию, чтобы остановить войну. Мы считаем, что Россия выдвигает чрезмерные требования, но так устроены переговоры", — отметил вице-президент. По его словам, Вашингтон призывает Москву и Киев согласовать базовые параметры будущих переговоров, поскольку без прямого диалога, по мнению Белого дома, конфликт невозможно урегулировать.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, россия, сша, дональд трамп, украина
В мире, Цены на нефть, Россия, США, Дональд Трамп, Украина
Вэнс считает абсурдным отсутствие диалога между Россией и Украиной
Вице-президент США Вэнс: абсурдно, что РФ и Украина не ведут диалог до сих пор