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США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов - РИА Новости, 07.05.2025
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14:31 07.05.2025 (обновлено: 15:35 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ssha-2015543198.html
США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов
США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов - РИА Новости, 07.05.2025
США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов
Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за российских беспилотников, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:31:00+03:00
2025-05-07T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за российских беспилотников, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью изданию War on the Rocks.&quot;Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если &lt;...&gt; Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем&quot;, — отметил он.Дрисколл указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить дрон за 800 долларов.В апреле президент Владимир Путин заявлял, что в российскую армию поставили более полутора миллионов беспилотников разных типов. До этого он уточнял, что ежедневно в войска поступают несколько тысяч дронов различного назначения.При этом глава государства подчеркивал, что необходимо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.
https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014288138.html
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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин
США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов

Дрисколл: США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за российских беспилотников, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью изданию War on the Rocks.
«

"Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если <...> Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем", — отметил он.

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Дрисколл указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить дрон за 800 долларов.
В апреле президент Владимир Путин заявлял, что в российскую армию поставили более полутора миллионов беспилотников разных типов. До этого он уточнял, что ежедневно в войска поступают несколько тысяч дронов различного назначения.
При этом глава государства подчеркивал, что необходимо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.
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