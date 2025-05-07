https://ria.ru/20250507/ssha-2015543198.html

США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов

США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов - РИА Новости, 07.05.2025

США пересмотрят расходы на военную технику из-за российских дронов

Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за российских беспилотников, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:31:00+03:00

2025-05-07T14:31:00+03:00

2025-05-07T15:35:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за российских беспилотников, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью изданию War on the Rocks."Мы продолжаем создавать и приобретать эти искусные машины, которые могут быть уничтожены с помощью крайне дешевых дронов, и, если <...> Россия произвела миллион дронов за последние 12 месяцев, это просто вынуждает нас переосмыслить стоимость того, что мы приобретаем", — отметил он.Дрисколл указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить дрон за 800 долларов.В апреле президент Владимир Путин заявлял, что в российскую армию поставили более полутора миллионов беспилотников разных типов. До этого он уточнял, что ежедневно в войска поступают несколько тысяч дронов различного назначения.При этом глава государства подчеркивал, что необходимо и дальше повышать боевые и эксплуатационные характеристики БПЛА.

https://ria.ru/20250430/bespilotnik-2014288138.html

https://ria.ru/20250321/porucheniya-2006465809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин