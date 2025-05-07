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США ведут переговоры с союзниками для использования космодромов, пишет BD - РИА Новости, 07.05.2025
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13:52 07.05.2025 (обновлено: 13:53 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/ssha-2015532949.html
США ведут переговоры с союзниками для использования космодромов, пишет BD
США ведут переговоры с союзниками для использования космодромов, пишет BD - РИА Новости, 07.05.2025
США ведут переговоры с союзниками для использования космодромов, пишет BD
Космические силы США ведут переговоры с союзниками и странами-партнерами для использования их космодромов, передает портал Breaking Defense со ссылкой на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:52:00+03:00
2025-05-07T13:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Космические силы США ведут переговоры с союзниками и странами-партнерами для использования их космодромов, передает портал Breaking Defense со ссылкой на бригадного генерала Космических сил Кристин Панзенхаген. По словам портала, до сих пор министерство обороны США только проводило небольшие эксперименты на зарубежных космодромах в рамках программы космических испытаний Пентагона. "Космические силы США ведут переговоры с союзниками и странами-партнерами для использования их сооружений, чтобы расширить возможность США по запускам национальной безопасности (программа обеспечения доступа в космос для минобороны - ред.)", - отмечает портал со ссылкой на бригадного генерала. Breaking Defense со ссылкой на заявление Панзенхаген отмечает, что Космические силы США стремятся "усилить свою выносливость" и способы получения доступа в космос. "Мы рассматриваем договоры о международном сотрудничестве как способах отправить наши спутники на орбиту", - цитирует портал Панзенхаген. Портал добавляет, ссылаясь на Панзенхаген, что Космические силы ведут переговоры с несколькими странами, у которых есть возможности для запуска спутников. Среди стран называются Великобритания, Япония, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция. Отмечается, что силы начали переговоры с партнерами, которые уже проводят запуски Космических сил США на своей территории, чтобы посмотреть, что можно сделать для "повышения жизнеспособности друг друга".
https://ria.ru/20250105/kosmodromy-1992588950.html
https://ria.ru/20250409/ssha-2010204902.html
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в мире, сша, великобритания, япония, министерство обороны сша
В мире, США, Великобритания, Япония, Министерство обороны США
США ведут переговоры с союзниками для использования космодромов, пишет BD

Breaking Defense: США планируют использовать космодромы союзников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Космические силы США ведут переговоры с союзниками и странами-партнерами для использования их космодромов, передает портал Breaking Defense со ссылкой на бригадного генерала Космических сил Кристин Панзенхаген.
По словам портала, до сих пор министерство обороны США только проводило небольшие эксперименты на зарубежных космодромах в рамках программы космических испытаний Пентагона.
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"Космические силы США ведут переговоры с союзниками и странами-партнерами для использования их сооружений, чтобы расширить возможность США по запускам национальной безопасности (программа обеспечения доступа в космос для минобороны - ред.)", - отмечает портал со ссылкой на бригадного генерала.
Breaking Defense со ссылкой на заявление Панзенхаген отмечает, что Космические силы США стремятся "усилить свою выносливость" и способы получения доступа в космос.
"Мы рассматриваем договоры о международном сотрудничестве как способах отправить наши спутники на орбиту", - цитирует портал Панзенхаген.
Портал добавляет, ссылаясь на Панзенхаген, что Космические силы ведут переговоры с несколькими странами, у которых есть возможности для запуска спутников. Среди стран называются Великобритания, Япония, Франция, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция. Отмечается, что силы начали переговоры с партнерами, которые уже проводят запуски Космических сил США на своей территории, чтобы посмотреть, что можно сделать для "повышения жизнеспособности друг друга".
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