https://ria.ru/20250507/ssha-2015433191.html

СМИ: США могут впервые депортировать мигрантов в Ливию на этой неделе

СМИ: США могут впервые депортировать мигрантов в Ливию на этой неделе - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: США могут впервые депортировать мигрантов в Ливию на этой неделе

Власти США на этой неделе могут впервые депортировать мигрантов в Ливию, предположительно, они будут доставлены военным рейсом, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:21:00+03:00

2025-05-07T05:21:00+03:00

2025-05-07T05:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти США на этой неделе могут впервые депортировать мигрантов в Ливию, предположительно, они будут доставлены военным рейсом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они приняли депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией и Монголией. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды. "На этой неделе США могут впервые депортировать мигрантов в Ливию... Американские военные могут доставить мигрантов в североафриканскую страну уже в среду, но... планы еще могут измениться", - говорится в сообщении. Агентство не указывает количество мигрантов, которых США собираются депортировать в Ливию Газета Washington Post ранее сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа призывала Украину принять депортированных из Соединенных Штатов граждан третьих стран, однако Киев, предположительно, еще не дал официального ответа. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250505/ssha-2015148323.html

https://ria.ru/20250430/migrant-2014337349.html

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ливия, в мире, сша, африка, дональд трамп