СМИ: США могут впервые депортировать мигрантов в Ливию на этой неделе
Reuters: США могут впервые депортировать мигрантов в Ливию на этой неделе
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти США на этой неделе могут впервые депортировать мигрантов в Ливию, предположительно, они будут доставлены военным рейсом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они приняли депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией и Монголией. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды.
"На этой неделе США могут впервые депортировать мигрантов в Ливию... Американские военные могут доставить мигрантов в североафриканскую страну уже в среду, но... планы еще могут измениться", - говорится в сообщении.
Агентство не указывает количество мигрантов, которых США собираются депортировать в Ливию
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.