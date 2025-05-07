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СМИ: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов - РИА Новости, 07.05.2025
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01:33 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/ssha-2015419328.html
СМИ: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов
СМИ: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов
Администрация президента США Дональда Трампа призывала Украину принять депортированных из Соединенных Штатов граждан третьих стран, однако Киев,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T01:33:00+03:00
2025-05-07T01:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа призывала Украину принять депортированных из Соединенных Штатов граждан третьих стран, однако Киев, предположительно, еще не дал официального ответа, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы и украинских чиновников, знакомых с вопросом. "Ранее в этом году администрация Трампа призвала правительство Украины принять некое количество граждан других стран, депортированных из США", - говорится в публикации. По данным издания, соответствующее предложение было сделано в конце января. Согласно документам, украинский дипломат сообщил посольству США, что Киев даст ответ, определившись со своей позицией, однако осведомленные украинские чиновники заявили изданию, что вопрос принятия депортированных из Соединенных Штатов не обсуждался на высшем правительственном уровне. При этом другой украинский чиновник отметил, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях" США по этому вопросу. Как утверждает Washington Post, данных о том, что Украина принимала депортированных из США граждан третьих стран, нет. Кроме того, газета напоминает, что ранее администрация Трампа рассматривала возможность отмены некоторых положений, позволяющих гражданам Украины оставаться в США. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией и Монголией. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
https://ria.ru/20250505/ssha-2015148323.html
https://ria.ru/20250501/ssha-2014521122.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп
СМИ: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов

WP: Вашингтон призывал Украину принять депортированных из США нелегалов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа призывала Украину принять депортированных из Соединенных Штатов граждан третьих стран, однако Киев, предположительно, еще не дал официального ответа, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы и украинских чиновников, знакомых с вопросом.
"Ранее в этом году администрация Трампа призвала правительство Украины принять некое количество граждан других стран, депортированных из США", - говорится в публикации.
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По данным издания, соответствующее предложение было сделано в конце января. Согласно документам, украинский дипломат сообщил посольству США, что Киев даст ответ, определившись со своей позицией, однако осведомленные украинские чиновники заявили изданию, что вопрос принятия депортированных из Соединенных Штатов не обсуждался на высшем правительственном уровне. При этом другой украинский чиновник отметил, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях" США по этому вопросу.
Как утверждает Washington Post, данных о том, что Украина принимала депортированных из США граждан третьих стран, нет.
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Кроме того, газета напоминает, что ранее администрация Трампа рассматривала возможность отмены некоторых положений, позволяющих гражданам Украины оставаться в США.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры со странами Африки, Азии, Восточной Европы и с самопровозглашенной республикой Косово о том, чтобы они могли принять депортируемых из Соединенных Штатов мигрантов. Отмечалось, что Вашингтон ведет дискуссии, в частности, с Ливией, Руандой, Бенином, Эсватини, Молдавией и Монголией. США надеются добиться от них согласия, возможно, в обмен на финансовые или политические выгоды.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов.
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