https://ria.ru/20250507/spetsposlannik-2015611822.html

СМИ: спецпосланник Трампа выступит на закрытом заседании СБ ООН

СМИ: спецпосланник Трампа выступит на закрытом заседании СБ ООН - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: спецпосланник Трампа выступит на закрытом заседании СБ ООН

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду выступит на закрытом заседании Совета Безопасности ООН с докладом о политике Вашингтона по ситуации в Газе и... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:02:00+03:00

2025-05-07T18:02:00+03:00

2025-05-07T18:02:00+03:00

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в среду выступит на закрытом заседании Совета Безопасности ООН с докладом о политике Вашингтона по ситуации в Газе и по ядерным переговорам с Ираном, сообщает в среду портал Axios со ссылкой на три осведомлённых источника. По словам одного из источников, Уиткофф сосредоточится на обсуждении совместного плана США и Израиля, который предусматривает создание альтернативного механизма доставки помощи в Газу — вне контроля ХАМАС. Вашингтон утверждает, что он позволит возобновить гуманитарные поставки. Однако ООН и все работающие в секторе организации, как отмечает Axios, отвергли инициативу, заявив, что она "противоречит основополагающим гуманитарным принципам". Выступление Уиткоффа станет первым случаем, когда высокопоставленный представитель администрации Трампа обращается к Совбезу ООН после вступления главы государства в должность. Axios подчёркивает, что это также "редкая возможность" для американского представителя напрямую взаимодействовать с Китаем, Россией и странами Европы в рамках данной площадки. Ожидается, что визит Уиткоффа в Нью-Йорк состоится на фоне напряжённости вокруг Газы: Израиль продолжает блокировать поставки продовольствия, воды и медикаментов, угрожая крупной военной операцией, если перемирие не будет достигнуто до окончания запланированной поездки Дональда Трампа в регион. В ходе визита лидер США, среди прочего, намерен обсудить ситуацию в Газе и Иране на саммите с лидерами стран Персидского залива, указывает портал.

https://ria.ru/20250507/stiven-2015422101.html

https://ria.ru/20250507/ssha-2015610038.html

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вашингтон (штат)

иран

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в мире, сша, вашингтон (штат), иран, стив уиткофф, дональд трамп, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году