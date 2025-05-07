https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015656385.html

Спецоперация, 7 мая: российские военные освободили Липовое в ДНР

Спецоперация, 7 мая: российские военные освободили Липовое в ДНР - РИА Новости, 07.05.2025

Спецоперация, 7 мая: российские военные освободили Липовое в ДНР

Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:41:00+03:00

2025-05-07T18:41:00+03:00

2025-05-07T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Липовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. Ход СВО ВСУ за минувшие сутки потеряли на разных направлениях до 1580 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Силы ПВО за сутки сбили 524 украинских беспилотника, пять ракет "Нептун", шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS, говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, ВСУ атаковали Энергодар с помощью БПЛА, повреждены три автомобиля, пострадавших нет, сообщил мэр города. Удерживаемые Киевом куряне вернутся домойУкраинская сторона заверила, что куряне, удерживаемые в Сумах, будут возвращены в РФ, но пока конкретных дат не назвала, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она рассказала, что во вторник на украинско-белорусской границе состоялись трудные переговоры с украинской стороной по поводу перспектив возвращения мирных граждан Курской области. По словам Москальковой, украинская сторона выставляет надуманные причины и условия, по которым не возвращает в Россию мирных граждан. Она же подчеркнула, что фашизм сейчас проявляется в пытках над российскими военнопленными, в том числе имитации расстрелов, содержание в клетках, лишение еды. Террористическая склонностьКиев продолжает демонстрировать свою сущность и склонность к террористическим действиям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Российские военные и спецслужбы делают все возможное, чтобы празднование юбилея Победы прошло в спокойной обстановке, подчеркнул он. Вэнс считает, что Россия заинтересована в миреСША не разделяют мнение о том, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине, заявил в среду вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам, Россия выдвигает ряд требований, которые, по его мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров. Он сказал, что следующим шагом должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами. Вэнс назвал абсурдным тот факт, что Россия и Украина по-прежнему не ведут конструктивный диалог о завершении текущего конфликта. Он добавил, что президент США Дональд Трамп нацелен на продвижение переговорного процесса и ожидает от сторон чёткой формулировки своих требований. Заявление Мерца по УкраинеГермания готова участвовать в наблюдении за прекращением огня на Украине, когда оно будет достигнуто, но разрешение украинского конфликта и последующие гарантии безопасности невозможно обеспечить без участия США, заявил новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он отметил, что разрешение конфликта невозможно без дальнейшего политического и военного участия США. По его словам, Европа готова внести вклад в разрешения украинского кризиса, в том числе со стороны Германии, Франции, Великобритании, многих других стран Европейского Союза. При этом Мерц уклонился от прямого ответа относительно возможной поставки Германией крылатых ракет Taurus Украине.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html

https://ria.ru/20250507/orban-2015579611.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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