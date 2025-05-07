https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015436076.html

Жители Часова Яра пытаются выйти на сторону России, рассказал боец

Жители Часова Яра пытаются выйти на сторону России, рассказал боец - РИА Новости, 07.05.2025

Жители Часова Яра пытаются выйти на сторону России, рассказал боец

Мирные жители, несмотря на опасность, пытаются эвакуироваться с часовярского направления на сторону, которая находится под контролем российских сил, рассказал... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:08:00+03:00

2025-05-07T06:08:00+03:00

2025-05-07T06:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 мая - РИА Новости. Мирные жители, несмотря на опасность, пытаются эвакуироваться с часовярского направления на сторону, которая находится под контролем российских сил, рассказал РИА Новости боец отряда "Русь" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Чича". "Люди идут к нам. Они не выходят и не уходят вместе с противником, а, наоборот, переходят линию боевого соприкосновения под страхом смерти и идут к стороне Российской Федерации, которую (представители киевского режима - ред.) показывают как "оккупантов" и "злодеев", - рассказал РИА Новости боец с позывным "Чича" Ранее командир штурмовой роты отряда "Русь" рассказал РИА Новости о выводе бойцами отряда еще двух человек из окрестностей Часова Яра.

https://ria.ru/20250507/vsu-2015430225.html

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