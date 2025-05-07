Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения
Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время подписания документов о сотрудничестве
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения.
Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля.
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"Стороны поощряют расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе путем заключения соответствующих соглашений по линии министерств здравоохранения Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.
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