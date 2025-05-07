https://ria.ru/20250507/sotrudnichestvo-2015645994.html

Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения - РИА Новости, 07.05.2025

Россия и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:17:00+03:00

2025-05-07T18:17:00+03:00

2025-05-07T18:17:00+03:00

россия

венесуэла

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николас мадуро

здравоохранение

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились расширять сотрудничество в сфере здравоохранения. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны поощряют расширение сотрудничества в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, в том числе путем заключения соответствующих соглашений по линии министерств здравоохранения Российской Федерации и Боливарианской Республики Венесуэла", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241108/iskopaemye-1982569083.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро, здравоохранение, политика