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В Сочи собрали картину из 15 тысяч свечей к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:44 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/sochi-2015703949.html
В Сочи собрали картину из 15 тысяч свечей к 80-летию Победы
В Сочи собрали картину из 15 тысяч свечей к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В Сочи собрали картину из 15 тысяч свечей к 80-летию Победы
Огненную картину из 15 тысяч электронных свечей собрали волонтеры на Театральной площади перед Зимним театром, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:44:00+03:00
2025-05-07T22:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сочи
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россия
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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Огненную картину из 15 тысяч электронных свечей собрали волонтеры на Театральной площади перед Зимним театром, передает корреспондент РИА Новости. Огненная картина со знаменательной датой "9 мая", где цифра 9 - фон для изображения Знамени, поднятого над Рейхстагом 80 лет назад. Сотни жителей Сочи пришли на площадь, чтобы понаблюдать за трудоемким процессом сбора картины. После того, как волонтеры закончили "Огненную картину", Военный ансамбль 8-й общевойсковой армии "Новороссия" исполнил на площади перед Зимним театром песни военных лет и из собственного репертуара. Некоторые музыкальные произведения были из нового репертуара ансамбля, например, композиция, посвященная героям - тем, кто отстоял Курскую землю в 1943 и 2025 годах.
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сочи, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сочи, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
В Сочи собрали картину из 15 тысяч свечей к 80-летию Победы

В Сочи волонтеры собрали огненную картину из 15 тысяч свечей ко Дню Победы

© РИА Новости / Илья ПиталевЗимний театр в Сочи
Зимний театр в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Зимний театр в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Огненную картину из 15 тысяч электронных свечей собрали волонтеры на Театральной площади перед Зимним театром, передает корреспондент РИА Новости.
Огненная картина со знаменательной датой "9 мая", где цифра 9 - фон для изображения Знамени, поднятого над Рейхстагом 80 лет назад. Сотни жителей Сочи пришли на площадь, чтобы понаблюдать за трудоемким процессом сбора картины.
После того, как волонтеры закончили "Огненную картину", Военный ансамбль 8-й общевойсковой армии "Новороссия" исполнил на площади перед Зимним театром песни военных лет и из собственного репертуара. Некоторые музыкальные произведения были из нового репертуара ансамбля, например, композиция, посвященная героям - тем, кто отстоял Курскую землю в 1943 и 2025 годах.
В День победы 9 мая 1945 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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