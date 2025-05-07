https://ria.ru/20250507/sochi-2015499909.html
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили - РИА Новости, 07.05.2025
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили
Приезжий из Чувашии, разбивший в состоянии алкогольного опьянения стёкла более десяти припаркованных автомобилей в Сочи, задержан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:15:00+03:00
2025-05-07T12:15:00+03:00
2025-05-07T14:33:00+03:00
происшествия
авто
сочи
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015529197_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_da50acbd1766960d88f23bc3a8885671.jpg
СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Приезжий из Чувашии, разбивший в состоянии алкогольного опьянения стёкла более десяти припаркованных автомобилей в Сочи, задержан, сообщила пресс-служба городского УВД. "Сотрудники патрульно-постовой службы Центрального отдела полиции Сочи оперативно задержали 51-летнего приезжего из Чувашии, который палкой разбил стекла автомобилей на улице Дагомысской", - говорится в сообщении. Полицейские после задержания составили в отношении мужчины административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), уточнили РИА Новости в ведомстве. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают сумму ущерба, причиненного владельцам автомобилей.
https://ria.ru/20250506/tajshet-2015217936.html
https://ria.ru/20250507/dtp-2015429718.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015529197_94:0:1025:698_1920x0_80_0_0_180174542feaf6d48a7a67c1132b6e3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, сочи, россия
Происшествия, Авто, Сочи, Россия
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили
В Сочи задержали пьяного мужчину, разбившего стёкла десяти припаркованных машин