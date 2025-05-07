https://ria.ru/20250507/sochi-2015499909.html

В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили

В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили - РИА Новости, 07.05.2025

В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили

Приезжий из Чувашии, разбивший в состоянии алкогольного опьянения стёкла более десяти припаркованных автомобилей в Сочи, задержан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:15:00+03:00

2025-05-07T12:15:00+03:00

2025-05-07T14:33:00+03:00

происшествия

авто

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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Приезжий из Чувашии, разбивший в состоянии алкогольного опьянения стёкла более десяти припаркованных автомобилей в Сочи, задержан, сообщила пресс-служба городского УВД. "Сотрудники патрульно-постовой службы Центрального отдела полиции Сочи оперативно задержали 51-летнего приезжего из Чувашии, который палкой разбил стекла автомобилей на улице Дагомысской", - говорится в сообщении. Полицейские после задержания составили в отношении мужчины административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), уточнили РИА Новости в ведомстве. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают сумму ущерба, причиненного владельцам автомобилей.

https://ria.ru/20250506/tajshet-2015217936.html

https://ria.ru/20250507/dtp-2015429718.html

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происшествия, авто, сочи, россия