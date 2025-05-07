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В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили - РИА Новости, 07.05.2025
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12:15 07.05.2025 (обновлено: 14:33 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/sochi-2015499909.html
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили - РИА Новости, 07.05.2025
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили
Приезжий из Чувашии, разбивший в состоянии алкогольного опьянения стёкла более десяти припаркованных автомобилей в Сочи, задержан, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:15:00+03:00
2025-05-07T14:33:00+03:00
происшествия
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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Приезжий из Чувашии, разбивший в состоянии алкогольного опьянения стёкла более десяти припаркованных автомобилей в Сочи, задержан, сообщила пресс-служба городского УВД. "Сотрудники патрульно-постовой службы Центрального отдела полиции Сочи оперативно задержали 51-летнего приезжего из Чувашии, который палкой разбил стекла автомобилей на улице Дагомысской", - говорится в сообщении. Полицейские после задержания составили в отношении мужчины административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), уточнили РИА Новости в ведомстве. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают сумму ущерба, причиненного владельцам автомобилей.
https://ria.ru/20250506/tajshet-2015217936.html
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происшествия, авто, сочи, россия
Происшествия, Авто, Сочи, Россия
В Сочи задержали пьяного мужчину, портившего автомобили

В Сочи задержали пьяного мужчину, разбившего стёкла десяти припаркованных машин

© Полиция Сочи/TelegramМужчина, повредивший автомобили граждан, задержан полицией Сочи
Мужчина, повредивший автомобили граждан, задержан полицией Сочи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Полиция Сочи/Telegram
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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Приезжий из Чувашии, разбивший в состоянии алкогольного опьянения стёкла более десяти припаркованных автомобилей в Сочи, задержан, сообщила пресс-служба городского УВД.
"Сотрудники патрульно-постовой службы Центрального отдела полиции Сочи оперативно задержали 51-летнего приезжего из Чувашии, который палкой разбил стекла автомобилей на улице Дагомысской", - говорится в сообщении.
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Полицейские после задержания составили в отношении мужчины административный материал по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), уточнили РИА Новости в ведомстве.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают сумму ущерба, причиненного владельцам автомобилей.
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