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СМИ предположили, чем закончится встреча европейских министров во Львове - РИА Новости, 07.05.2025
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09:19 07.05.2025
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СМИ предположили, чем закончится встреча европейских министров во Львове
СМИ предположили, чем закончится встреча европейских министров во Львове - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ предположили, чем закончится встреча европейских министров во Львове
Встреча министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая, как ожидается, не приведет к конкретным решениям, сообщает издание Euractiv. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:19:00+03:00
2025-05-07T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая, как ожидается, не приведет к конкретным решениям, сообщает издание Euractiv. Ранее газета Politico сообщала, что ряд европейских лидеров, в том числе премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер британии Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не намерены ехать 9 мая в Киев, куда их ранее приглашала Украина. Согласно изданию, как ожидается, европейские министры иностранных дел могут посетить Львов 9 мая. "Конкретные решения не ожидаются, когда министры стран ЕС соберутся в Варшаве и Львове", - говорится в публикации. Согласно приглашению на мероприятие, оно будет посвящено обсуждению "роли ЕС в укреплении позиции Украины на переговорах". "Мало конкретных решений... на повестке дня..., из-за чего некоторые украинцы интересуются, зачем вообще заморачиваться с этой поездкой", - отмечает издание. Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес" России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы во Второй мировой войне с 9 на 8 мая, назвав его Днем памяти и победы над нацизмом, после чего 9 мая стало на Украине Днем Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда".
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в мире, украина, киев, львов, владимир зеленский, дональд туск, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Львов, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, Евросоюз
СМИ предположили, чем закончится встреча европейских министров во Львове

Euractiv: встреча глав МИД стран ЕС во Львове не приведет к конкретным решениям

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Встреча министров иностранных дел стран ЕС во Львове 9 мая, как ожидается, не приведет к конкретным решениям, сообщает издание Euractiv.
Ранее газета Politico сообщала, что ряд европейских лидеров, в том числе премьер Польши Дональд Туск, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер британии Кир Стармер и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, не намерены ехать 9 мая в Киев, куда их ранее приглашала Украина. Согласно изданию, как ожидается, европейские министры иностранных дел могут посетить Львов 9 мая.
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"Конкретные решения не ожидаются, когда министры стран ЕС соберутся в Варшаве и Львове", - говорится в публикации.
Согласно приглашению на мероприятие, оно будет посвящено обсуждению "роли ЕС в укреплении позиции Украины на переговорах".
"Мало конкретных решений... на повестке дня..., из-за чего некоторые украинцы интересуются, зачем вообще заморачиваться с этой поездкой", - отмечает издание.
Ранее издание Politico со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить 9 мая Киев, чтобы таким образом продемонстрировать "противовес" России и отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала намерение Зеленского пригласить лидеров ЕС в Киев 9 мая "театром абсурда".
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