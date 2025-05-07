https://ria.ru/20250507/smi-2015422995.html

СМИ: ВВС Пакистана сбили три индийских истребителя

СМИ: ВВС Пакистана сбили три индийских истребителя - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: ВВС Пакистана сбили три индийских истребителя

Пакистан утверждает, что его военно-воздушные силы сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:18:00+03:00

2025-05-07T02:18:00+03:00

2025-05-07T02:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Пакистан утверждает, что его военно-воздушные силы сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale, сообщает телеканал Geo TV. "Источники в службах безопасности подтвердили, что на данный момент военно-воздушные силы Пакистана сбили три истребителя ВВС Индии, в том числе два самолета Rafale. Источники сообщили Geo News, что последний индийский самолет Rafale был сбит в 17 морских милях к юго-западу от Авантипоры", - сообщил телеканал. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляют, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее трех человек. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20250507/pakistan-2015420484.html

https://ria.ru/20250507/indiya-2015421845.html

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в мире, пакистан, индия, джамму, rafale, операция синдур в пакистане