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Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне
Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне - РИА Новости, 07.05.2025
Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне
Чистка предустановленных в смартфонах ненужных приложений поможет сэкономить ресурс телефона и заряд батареи, а также избавиться от слежки, рассказала агентству РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:21:00+03:00
2025-05-07T02:21:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Чистка предустановленных в смартфонах ненужных приложений поможет сэкономить ресурс телефона и заряд батареи, а также избавиться от слежки, рассказала агентству “Прайм” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.По ее словам, смартфоны нередко содержат скрытые паразитные функции: рекламу, слежку, ненужные предустановленные сервисы и фоновые процессы. В первую очередь, это так называемые "мусорные предустановки" ("bloatware").“В Android-смартфонах встречаются ненужные системные приложения (например, Facebook* Services, сторонние браузеры, всевозможные мессенджеры, соцсети, погодные виджеты, советы и другие системные приложения). В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения”, - рассказала она.Обнаружить все это можно, проанализировав активности, на которые тратится заряд батареи, а убрать в меню “настройки” - “приложения”. Там же можно отключить рекламу, историю приложений и поиска и даже слежку, советует Холод.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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общество, рэу имени г. в. плеханова
Общество, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Россиянам объяснили, как избавиться от главных паразитов в смартфоне
Аналитик Холод: удаление ненужных приложений в смартфоне поможет избежать слежки
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости.
Чистка предустановленных в смартфонах ненужных приложений поможет сэкономить ресурс телефона и заряд батареи, а также избавиться от слежки, рассказала агентству “Прайм
” сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод.
По ее словам, смартфоны нередко содержат скрытые паразитные функции: рекламу, слежку, ненужные предустановленные сервисы и фоновые процессы. В первую очередь, это так называемые "мусорные предустановки" ("bloatware").
“В Android-смартфонах встречаются ненужные системные приложения (например, Facebook* Services, сторонние браузеры, всевозможные мессенджеры, соцсети, погодные виджеты, советы и другие системные приложения). В iPhone есть ненужные стандартные приложения, например, советы и предложения”, - рассказала она.
Обнаружить все это можно, проанализировав активности, на которые тратится заряд батареи, а убрать в меню “настройки” - “приложения”. Там же можно отключить рекламу, историю приложений и поиска и даже слежку, советует Холод.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.