https://ria.ru/20250507/slova-2015632690.html

Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян

Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян - РИА Новости, 07.05.2025

Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян

Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:53:00+03:00

2025-05-07T17:53:00+03:00

2025-05-07T17:53:00+03:00

религия

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед конклавом рассказал РИА Новости о "ясной и недвусмысленной" позиции умершего папы по вопросу признания геноцида армян, который он сравнивал с "кровоточащей раной". Франциск, умерший 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта на фоне хронических заболеваний, в 2015 году совершил мессу в базилике Святого Петра в связи со 100-летием геноцида армян в Османской империи. Он посетил Армению в 2016 году по приглашению католикоса всех армян Гарегина II вскоре после того, как жертвы геноцида были канонизированы Армянской апостольской церковью как мученики. Во время этого визита архиепископ Езрас встречался с папой Римским. "Папа Франциск выразил ясную и недвусмысленную позицию в отношении геноцида армян. Его слова, прозвучавшие как в официальных выступлениях, так и во время посещения мемориала Цицернакаберд (мемориал геноцида в Ереване - ред.), были исполнены глубокого сочувствия. Он подчеркнул, что "сокрытие или отрицание злодеяний подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", указав на значимость сохранения памяти о чудовищной резне как условия предотвращения подобных трагедий в будущем. Во время визита святейший папа совершил молитву у мемориала", - рассказал архиепископ Езрас РИА Новости. Архиепископ отметил встречу папы Франциска с потомками людей, переживших геноцид. "Он благословил их, вручил небольшие памятные подарки, выслушал краткие рассказы о спасении их семей. Мы заметили внимание главы Католической церкви не только к исторической правде, но и к живой памяти народа. В завершение визита на Аллее памяти мемориала папа Франциск посадил серебристую ель как символ жизни и надежды. На установленной рядом мемориальной доске начертаны слова: "Мирное будущее произрастает из памяти". Это был важный и ответственный жест, свидетельствующий о признании трагедии, о духовной солидарности и о понимании того, что память о геноциде армян - вопрос не только исторической справедливости, но и нравственного долга перед человечеством", - заключил архиепископ Езрас. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".

https://ria.ru/20250507/intervyu-2015440967.html

https://ria.ru/20250430/pokhorony-2014276402.html

https://ria.ru/20250428/vatikan-2013853895.html

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Никита Бизин

россия, гарегин ii, франциск (хорхе марио бергольо), европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф, религия