https://ria.ru/20250507/slova-2015632690.html
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян - РИА Новости, 07.05.2025
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:53:00+03:00
2025-05-07T17:53:00+03:00
2025-05-07T17:53:00+03:00
религия
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед конклавом рассказал РИА Новости о "ясной и недвусмысленной" позиции умершего папы по вопросу признания геноцида армян, который он сравнивал с "кровоточащей раной". Франциск, умерший 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта на фоне хронических заболеваний, в 2015 году совершил мессу в базилике Святого Петра в связи со 100-летием геноцида армян в Османской империи. Он посетил Армению в 2016 году по приглашению католикоса всех армян Гарегина II вскоре после того, как жертвы геноцида были канонизированы Армянской апостольской церковью как мученики. Во время этого визита архиепископ Езрас встречался с папой Римским. "Папа Франциск выразил ясную и недвусмысленную позицию в отношении геноцида армян. Его слова, прозвучавшие как в официальных выступлениях, так и во время посещения мемориала Цицернакаберд (мемориал геноцида в Ереване - ред.), были исполнены глубокого сочувствия. Он подчеркнул, что "сокрытие или отрицание злодеяний подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", указав на значимость сохранения памяти о чудовищной резне как условия предотвращения подобных трагедий в будущем. Во время визита святейший папа совершил молитву у мемориала", - рассказал архиепископ Езрас РИА Новости. Архиепископ отметил встречу папы Франциска с потомками людей, переживших геноцид. "Он благословил их, вручил небольшие памятные подарки, выслушал краткие рассказы о спасении их семей. Мы заметили внимание главы Католической церкви не только к исторической правде, но и к живой памяти народа. В завершение визита на Аллее памяти мемориала папа Франциск посадил серебристую ель как символ жизни и надежды. На установленной рядом мемориальной доске начертаны слова: "Мирное будущее произрастает из памяти". Это был важный и ответственный жест, свидетельствующий о признании трагедии, о духовной солидарности и о понимании того, что память о геноциде армян - вопрос не только исторической справедливости, но и нравственного долга перед человечеством", - заключил архиепископ Езрас. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
https://ria.ru/20250507/intervyu-2015440967.html
https://ria.ru/20250430/pokhorony-2014276402.html
https://ria.ru/20250428/vatikan-2013853895.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, гарегин ii, франциск (хорхе марио бергольо), европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф, религия
Религия, Россия, Гарегин II, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Европарламент, Всемирный совет церквей, Госдума РФ, Религия
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян
Архиепископ Езрас: папа Франциск выразил ясную позицию о геноциде армян
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед конклавом рассказал РИА Новости о "ясной и недвусмысленной" позиции умершего папы по вопросу признания геноцида армян, который он сравнивал с "кровоточащей раной".
Франциск
, умерший 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта на фоне хронических заболеваний, в 2015 году совершил мессу в базилике Святого Петра в связи со 100-летием геноцида армян в Османской империи. Он посетил Армению в 2016 году по приглашению католикоса всех армян Гарегина II
вскоре после того, как жертвы геноцида были канонизированы Армянской апостольской церковью как мученики. Во время этого визита архиепископ Езрас встречался с папой Римским.
"Папа Франциск выразил ясную и недвусмысленную позицию в отношении геноцида армян. Его слова, прозвучавшие как в официальных выступлениях, так и во время посещения мемориала Цицернакаберд (мемориал геноцида в Ереване - ред.), были исполнены глубокого сочувствия. Он подчеркнул, что "сокрытие или отрицание злодеяний подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", указав на значимость сохранения памяти о чудовищной резне как условия предотвращения подобных трагедий в будущем. Во время визита святейший папа совершил молитву у мемориала", - рассказал архиепископ Езрас РИА Новости.
Архиепископ отметил встречу папы Франциска с потомками людей, переживших геноцид.
"Он благословил их, вручил небольшие памятные подарки, выслушал краткие рассказы о спасении их семей. Мы заметили внимание главы Католической церкви не только к исторической правде, но и к живой памяти народа. В завершение визита на Аллее памяти мемориала папа Франциск посадил серебристую ель как символ жизни и надежды. На установленной рядом мемориальной доске начертаны слова: "Мирное будущее произрастает из памяти". Это был важный и ответственный жест, свидетельствующий о признании трагедии, о духовной солидарности и о понимании того, что память о геноциде армян - вопрос не только исторической справедливости, но и нравственного долга перед человечеством", - заключил архиепископ Езрас.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом
и Всемирным советом церквей
. Госдума
в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".