Рейтинг@Mail.ru
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:53 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/slova-2015632690.html
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян - РИА Новости, 07.05.2025
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян
Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:53:00+03:00
2025-05-07T17:53:00+03:00
религия
россия
гарегин ii
франциск (хорхе марио бергольо)
европарламент
всемирный совет церквей
госдума рф
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007350477_0:229:2047:1380_1920x0_80_0_0_6081cd89be6df2a1d5e1ecf97b49731b.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед конклавом рассказал РИА Новости о "ясной и недвусмысленной" позиции умершего папы по вопросу признания геноцида армян, который он сравнивал с "кровоточащей раной". Франциск, умерший 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта на фоне хронических заболеваний, в 2015 году совершил мессу в базилике Святого Петра в связи со 100-летием геноцида армян в Османской империи. Он посетил Армению в 2016 году по приглашению католикоса всех армян Гарегина II вскоре после того, как жертвы геноцида были канонизированы Армянской апостольской церковью как мученики. Во время этого визита архиепископ Езрас встречался с папой Римским. "Папа Франциск выразил ясную и недвусмысленную позицию в отношении геноцида армян. Его слова, прозвучавшие как в официальных выступлениях, так и во время посещения мемориала Цицернакаберд (мемориал геноцида в Ереване - ред.), были исполнены глубокого сочувствия. Он подчеркнул, что "сокрытие или отрицание злодеяний подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", указав на значимость сохранения памяти о чудовищной резне как условия предотвращения подобных трагедий в будущем. Во время визита святейший папа совершил молитву у мемориала", - рассказал архиепископ Езрас РИА Новости. Архиепископ отметил встречу папы Франциска с потомками людей, переживших геноцид. "Он благословил их, вручил небольшие памятные подарки, выслушал краткие рассказы о спасении их семей. Мы заметили внимание главы Католической церкви не только к исторической правде, но и к живой памяти народа. В завершение визита на Аллее памяти мемориала папа Франциск посадил серебристую ель как символ жизни и надежды. На установленной рядом мемориальной доске начертаны слова: "Мирное будущее произрастает из памяти". Это был важный и ответственный жест, свидетельствующий о признании трагедии, о духовной солидарности и о понимании того, что память о геноциде армян - вопрос не только исторической справедливости, но и нравственного долга перед человечеством", - заключил архиепископ Езрас. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
https://ria.ru/20250507/intervyu-2015440967.html
https://ria.ru/20250430/pokhorony-2014276402.html
https://ria.ru/20250428/vatikan-2013853895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007350477_0:37:2047:1572_1920x0_80_0_0_02418b5471e3395fa390d9110885330c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, гарегин ii, франциск (хорхе марио бергольо), европарламент, всемирный совет церквей, госдума рф, религия
Религия, Россия, Гарегин II, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Европарламент, Всемирный совет церквей, Госдума РФ, Религия
Архиепископ прокомментировал слова папы Франциска о геноциде армян

Архиепископ Езрас: папа Франциск выразил ясную позицию о геноциде армян

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАрхиепископ Армянской Апостольской Церкви Езрас (Нерсисян)
Архиепископ Армянской Апостольской Церкви Езрас (Нерсисян) - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Архиепископ Армянской Апостольской Церкви Езрас (Нерсисян)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас (Нерсисян), встречавшийся с папой Римским Франциском лично, перед конклавом рассказал РИА Новости о "ясной и недвусмысленной" позиции умершего папы по вопросу признания геноцида армян, который он сравнивал с "кровоточащей раной".
Франциск, умерший 21 апреля в возрасте 88 лет от инсульта на фоне хронических заболеваний, в 2015 году совершил мессу в базилике Святого Петра в связи со 100-летием геноцида армян в Османской империи. Он посетил Армению в 2016 году по приглашению католикоса всех армян Гарегина II вскоре после того, как жертвы геноцида были канонизированы Армянской апостольской церковью как мученики. Во время этого визита архиепископ Езрас встречался с папой Римским.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Папа Франциск: сторона, которая настаивает на мире, в итоге выигрывает
Вчера, 09:00
"Папа Франциск выразил ясную и недвусмысленную позицию в отношении геноцида армян. Его слова, прозвучавшие как в официальных выступлениях, так и во время посещения мемориала Цицернакаберд (мемориал геноцида в Ереване - ред.), были исполнены глубокого сочувствия. Он подчеркнул, что "сокрытие или отрицание злодеяний подобно кровоточащей ране, которую не забинтовали", указав на значимость сохранения памяти о чудовищной резне как условия предотвращения подобных трагедий в будущем. Во время визита святейший папа совершил молитву у мемориала", - рассказал архиепископ Езрас РИА Новости.
Архиепископ отметил встречу папы Франциска с потомками людей, переживших геноцид.
Прощание и похороны папы римского Франциска на площади Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
СМИ раскрыли неожиданные подробности похорон папы Франциска
30 апреля, 10:41
"Он благословил их, вручил небольшие памятные подарки, выслушал краткие рассказы о спасении их семей. Мы заметили внимание главы Католической церкви не только к исторической правде, но и к живой памяти народа. В завершение визита на Аллее памяти мемориала папа Франциск посадил серебристую ель как символ жизни и надежды. На установленной рядом мемориальной доске начертаны слова: "Мирное будущее произрастает из памяти". Это был важный и ответственный жест, свидетельствующий о признании трагедии, о духовной солидарности и о понимании того, что память о геноциде армян - вопрос не только исторической справедливости, но и нравственного долга перед человечеством", - заключил архиепископ Езрас.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Преемник папы Франциска столкнется с дефицитом бюджета, сообщили СМИ
28 апреля, 15:25
 
РелигияРоссияГарегин IIФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ЕвропарламентВсемирный совет церквейГосдума РФРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала