https://ria.ru/20250507/skulptura-2015424558.html

Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток"

Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток" - РИА Новости, 07.05.2025

Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток"

В российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова представили первую дипломную работу в виде скульптуры про операцию "Поток" РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:41:00+03:00

2025-05-07T02:41:00+03:00

2025-05-07T02:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

суджа

курская область

валерий фальков

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова представили первую дипломную работу в виде скульптуры про операцию "Поток" в Курской области, сообщили РИА Новости в университете. В центре композиции изображены трое экипированных солдат, олицетворяющих всех бойцов, участвовавших в операции. Они вырываются из трубы в бой. Автором работы стал студент 4 курса Кирилл Тихонов. "К военной тематике мы обращаемся постоянно. Почему студенты сделали выбор в сторону такой тематики? Потому что памятник всегда отражает общественную идею, презентует героев Отечества", - рассказала РИА Новости заведующая кафедрой монументально-декоративной скульптуры вуза Мария Бурганова. Ожидается, что в рамках рабочего визита в РГХПУ имени Строганова, который в этом году празднует 200-летний юбилей, приедет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Министр посетит мастерские кафедры монументально-декоративной скульптуры, где будут представлены дипломные работы 2025 года, посвященные Великой Отечественной войне и спецоперации – скульптурные композиции и памятники. В марте в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.

https://ria.ru/20250502/alaudinov-2014668602.html

https://ria.ru/20250427/gosduma-2013690878.html

суджа

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общество, суджа, курская область, валерий фальков, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины