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Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток" - РИА Новости, 07.05.2025
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02:41 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/skulptura-2015424558.html
Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток"
Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток" - РИА Новости, 07.05.2025
Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток"
В российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова представили первую дипломную работу в виде скульптуры про операцию "Поток" РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:41:00+03:00
2025-05-07T02:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
суджа
курская область
валерий фальков
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова представили первую дипломную работу в виде скульптуры про операцию "Поток" в Курской области, сообщили РИА Новости в университете. В центре композиции изображены трое экипированных солдат, олицетворяющих всех бойцов, участвовавших в операции. Они вырываются из трубы в бой. Автором работы стал студент 4 курса Кирилл Тихонов. "К военной тематике мы обращаемся постоянно. Почему студенты сделали выбор в сторону такой тематики? Потому что памятник всегда отражает общественную идею, презентует героев Отечества", - рассказала РИА Новости заведующая кафедрой монументально-декоративной скульптуры вуза Мария Бурганова. Ожидается, что в рамках рабочего визита в РГХПУ имени Строганова, который в этом году празднует 200-летний юбилей, приедет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Министр посетит мастерские кафедры монументально-декоративной скульптуры, где будут представлены дипломные работы 2025 года, посвященные Великой Отечественной войне и спецоперации – скульптурные композиции и памятники. В марте в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
https://ria.ru/20250502/alaudinov-2014668602.html
https://ria.ru/20250427/gosduma-2013690878.html
суджа
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общество, суджа, курская область, валерий фальков, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Суджа, Курская область, Валерий Фальков, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток"

Студенты РГХПУ имени Строганова создали скульптуру, посвященную операции "Поток"

© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Добровольческий корпус
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Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова представили первую дипломную работу в виде скульптуры про операцию "Поток" в Курской области, сообщили РИА Новости в университете.
В центре композиции изображены трое экипированных солдат, олицетворяющих всех бойцов, участвовавших в операции. Они вырываются из трубы в бой. Автором работы стал студент 4 курса Кирилл Тихонов.
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"К военной тематике мы обращаемся постоянно. Почему студенты сделали выбор в сторону такой тематики? Потому что памятник всегда отражает общественную идею, презентует героев Отечества", - рассказала РИА Новости заведующая кафедрой монументально-декоративной скульптуры вуза Мария Бурганова.
Ожидается, что в рамках рабочего визита в РГХПУ имени Строганова, который в этом году празднует 200-летний юбилей, приедет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Министр посетит мастерские кафедры монументально-декоративной скульптуры, где будут представлены дипломные работы 2025 года, посвященные Великой Отечественной войне и спецоперации – скульптурные композиции и памятники.
В марте в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСуджаКурская областьВалерий ФальковВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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