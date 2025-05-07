Студенты создали скульптуру, посвященную операции "Поток"
Студенты РГХПУ имени Строганова создали скульптуру, посвященную операции "Поток"
© РИА Новости / Добровольческий корпус | Перейти в медиабанкРоссийские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В российском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова представили первую дипломную работу в виде скульптуры про операцию "Поток" в Курской области, сообщили РИА Новости в университете.
В центре композиции изображены трое экипированных солдат, олицетворяющих всех бойцов, участвовавших в операции. Они вырываются из трубы в бой. Автором работы стал студент 4 курса Кирилл Тихонов.
"К военной тематике мы обращаемся постоянно. Почему студенты сделали выбор в сторону такой тематики? Потому что памятник всегда отражает общественную идею, презентует героев Отечества", - рассказала РИА Новости заведующая кафедрой монументально-декоративной скульптуры вуза Мария Бурганова.
Ожидается, что в рамках рабочего визита в РГХПУ имени Строганова, который в этом году празднует 200-летний юбилей, приедет глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Министр посетит мастерские кафедры монументально-декоративной скульптуры, где будут представлены дипломные работы 2025 года, посвященные Великой Отечественной войне и спецоперации – скульптурные композиции и памятники.
В марте в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.