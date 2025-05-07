https://ria.ru/20250507/sk-2015494149.html

СК возбудил почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений Киева

СК возбудил почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений Киева - РИА Новости, 07.05.2025

СК возбудил почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений Киева

Российские следователи возбудили почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений киевского режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:20:00+03:00

2025-05-07T12:20:00+03:00

2025-05-07T12:20:00+03:00

россия

донецк

грузия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

киев

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений киевского режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. "Первый заместитель председателя СКР Кабурнеев озвучил общие данные о работе ведомства по этому направлению. Всего возбуждено 6999 уголовных дел. С 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли", - говорится в сообщении. Отмечается также, что за два месяца судами рассмотрены уголовные дела против 23 наемников из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.

https://ria.ru/20250506/rossija-2015324043.html

россия

донецк

грузия

киев

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россия, донецк, грузия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), киев