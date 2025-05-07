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СК возбудил почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений Киева
СК возбудил почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений Киева - РИА Новости, 07.05.2025
СК возбудил почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений Киева
Российские следователи возбудили почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений киевского режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:20:00+03:00
2025-05-07T12:20:00+03:00
2025-05-07T12:20:00+03:00
россия
донецк
грузия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
киев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений киевского режима, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке. "Первый заместитель председателя СКР Кабурнеев озвучил общие данные о работе ведомства по этому направлению. Всего возбуждено 6999 уголовных дел. С 2014 года пострадали 25 310 мирных жителей, из них 6934 погибли", - говорится в сообщении. Отмечается также, что за два месяца судами рассмотрены уголовные дела против 23 наемников из Грузии, Великобритании, Франции, Колумбии, Финляндии, Бразилии, Уругвая, Бельгии и Швеции.
https://ria.ru/20250506/rossija-2015324043.html
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донецк
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россия, донецк, грузия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), киев
Россия, Донецк, Грузия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Киев
СК возбудил почти семь тысяч уголовных дел по факту преступлений Киева
СК возбудил 6999 дел по факту преступлений киевского режима