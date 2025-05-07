https://ria.ru/20250507/siyyarto-2015416066.html
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 07.05.2025
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:48:00+03:00
2025-05-07T00:48:00+03:00
2025-05-07T00:48:00+03:00
россия
будапешт
венгрия
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_0:0:1521:856_1920x0_80_0_0_73f3095f7d6928492a2c9f8897b4b478.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на то, что Будапешт отвергает его. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "Политические мотивированный план Еврокомиссии запретить российские энергоносители - это серьезная ошибка. Он угрожает энергетической безопасности, взвинчивает цены и нарушает суверенитет", - написал Сийярто в соцсети X. По мнению министра, ЕК хочет, чтобы страны взяли на себя расходы за ее поддержку Украины и меры по ее присоединению к ЕС. "Мы решительно это отвергаем", - добавил он.
https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html
https://ria.ru/20250501/gaz-2014627679.html
россия
будапешт
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007748519_57:0:1465:1056_1920x0_80_0_0_d1f667f5a3ac832226f63cdf1e376484.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, будапешт, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России
Сийярто: план ЕК отказаться от энергоносителей из РФ является серьезной ошибкой