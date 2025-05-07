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Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 07.05.2025
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00:48 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/siyyarto-2015416066.html
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России - РИА Новости, 07.05.2025
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:48:00+03:00
2025-05-07T00:48:00+03:00
россия
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венгрия
петер сийярто
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на то, что Будапешт отвергает его. Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. "Политические мотивированный план Еврокомиссии запретить российские энергоносители - это серьезная ошибка. Он угрожает энергетической безопасности, взвинчивает цены и нарушает суверенитет", - написал Сийярто в соцсети X. По мнению министра, ЕК хочет, чтобы страны взяли на себя расходы за ее поддержку Украины и меры по ее присоединению к ЕС. "Мы решительно это отвергаем", - добавил он.
https://ria.ru/20250506/es-2015397616.html
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россия, будапешт, венгрия, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз
Россия, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз
Сийярто оценил план ЕК отказаться от энергоносителей из России

Сийярто: план ЕК отказаться от энергоносителей из РФ является серьезной ошибкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя план Еврокомиссии отказаться от российских энергоносителей, заявил, что он является серьезной ошибкой и указал на то, что Будапешт отвергает его.
Еврокомиссия (ЕК) представила во вторник проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
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"Политические мотивированный план Еврокомиссии запретить российские энергоносители - это серьезная ошибка. Он угрожает энергетической безопасности, взвинчивает цены и нарушает суверенитет", - написал Сийярто в соцсети X.
По мнению министра, ЕК хочет, чтобы страны взяли на себя расходы за ее поддержку Украины и меры по ее присоединению к ЕС.
"Мы решительно это отвергаем", - добавил он.
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