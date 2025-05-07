https://ria.ru/20250507/sirija-2015577606.html

СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем

СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем

Власти Сирии и Израиля ведут секретные переговоры по вопросам разведки и безопасности при посредничестве ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:45:00+03:00

2025-05-07T16:45:00+03:00

2025-05-07T16:45:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. Власти Сирии и Израиля ведут секретные переговоры по вопросам разведки и безопасности при посредничестве ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Непрямые контакты, о которых ранее не сообщалось, направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не имеющими официальных отношений... ОАЭ обеспечили канал для закулисных переговоров между Израилем и Сирией", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного сирийского чиновника из сферы безопасности и разведки, знакомого с ситуацией. Один из источников добавил агентству, что усилия по переговорам начались после 13 апреля, когда президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа посетил ОАЭ. Неназванный высокопоставленный источник в сирийских силах безопасности сообщил агентству, что канал закулисных переговоров был строго ограничен вопросами безопасности и касался нескольких дел по противодействию терроризму. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250505/sirija-2015070990.html

https://ria.ru/20250505/rossiya-2015150491.html

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в мире, сирия, оаэ, израиль, ахмед аш-шараа, башар асад