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СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем - РИА Новости, 07.05.2025
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16:45 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/sirija-2015577606.html
СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем
СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем
Власти Сирии и Израиля ведут секретные переговоры по вопросам разведки и безопасности при посредничестве ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:45:00+03:00
2025-05-07T16:45:00+03:00
в мире
сирия
оаэ
израиль
ахмед аш-шараа
башар асад
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. Власти Сирии и Израиля ведут секретные переговоры по вопросам разведки и безопасности при посредничестве ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Непрямые контакты, о которых ранее не сообщалось, направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не имеющими официальных отношений... ОАЭ обеспечили канал для закулисных переговоров между Израилем и Сирией", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного сирийского чиновника из сферы безопасности и разведки, знакомого с ситуацией. Один из источников добавил агентству, что усилия по переговорам начались после 13 апреля, когда президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа посетил ОАЭ. Неназванный высокопоставленный источник в сирийских силах безопасности сообщил агентству, что канал закулисных переговоров был строго ограничен вопросами безопасности и касался нескольких дел по противодействию терроризму. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250505/sirija-2015070990.html
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в мире, сирия, оаэ, израиль, ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, ОАЭ, Израиль, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем

Reuters: Сирия и Израиль ведут секретные переговоры при посредничестве ОАЭ

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
Израильская бронетехника на границе с Сирией - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. Власти Сирии и Израиля ведут секретные переговоры по вопросам разведки и безопасности при посредничестве ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Непрямые контакты, о которых ранее не сообщалось, направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не имеющими официальных отношений... ОАЭ обеспечили канал для закулисных переговоров между Израилем и Сирией", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного сирийского чиновника из сферы безопасности и разведки, знакомого с ситуацией.
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Один из источников добавил агентству, что усилия по переговорам начались после 13 апреля, когда президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа посетил ОАЭ. Неназванный высокопоставленный источник в сирийских силах безопасности сообщил агентству, что канал закулисных переговоров был строго ограничен вопросами безопасности и касался нескольких дел по противодействию терроризму.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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