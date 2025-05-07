СМИ сообщили о секретных переговорах между Сирией и Израилем
Reuters: Сирия и Израиль ведут секретные переговоры при посредничестве ОАЭ
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильская бронетехника на границе с Сирией
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильская бронетехника на границе с Сирией. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости/Прайм. Власти Сирии и Израиля ведут секретные переговоры по вопросам разведки и безопасности при посредничестве ОАЭ, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Непрямые контакты, о которых ранее не сообщалось, направлены на решение вопросов безопасности и разведки, а также на укрепление доверия между двумя государствами, не имеющими официальных отношений... ОАЭ обеспечили канал для закулисных переговоров между Израилем и Сирией", - сообщает агентство со ссылкой на неназванного сирийского чиновника из сферы безопасности и разведки, знакомого с ситуацией.
Один из источников добавил агентству, что усилия по переговорам начались после 13 апреля, когда президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа посетил ОАЭ. Неназванный высокопоставленный источник в сирийских силах безопасности сообщил агентству, что канал закулисных переговоров был строго ограничен вопросами безопасности и касался нескольких дел по противодействию терроризму.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.