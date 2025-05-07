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Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане

Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025

Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане

Вечером 6 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:15:00+03:00

2025-05-07T05:15:00+03:00

2025-05-07T11:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вечером 6 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Подробности — в материале РИА Новости.Основные тезисы:По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии.Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.Армия Пакистана заявила, что не менее восьми человек погибли и 35 получили ранения в результате ударов индийских войск. Индийская сторона, в свою очередь, рассказала о гибели минимум трех жителей после ответных действий Исламабада.По данным агентства АНИ, минобороны Индии проведет брифинг по итогам операции в 10:00 (7:30 мск).Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на "очень скорое" завершение эскалации между сторонами.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250507/guterresh-2015417829.html

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в мире, индия, пакистан, дональд трамп, операция синдур в пакистане, исламабад