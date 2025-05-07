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Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025
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05:15 07.05.2025 (обновлено: 11:22 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/sindur-2015432683.html
Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане
Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане - РИА Новости, 07.05.2025
Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане
Вечером 6 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:15:00+03:00
2025-05-07T11:22:00+03:00
в мире
индия
пакистан
дональд трамп
операция синдур в пакистане
исламабад
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вечером 6 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Подробности — в материале РИА Новости.Основные тезисы:По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии.Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.Армия Пакистана заявила, что не менее восьми человек погибли и 35 получили ранения в результате ударов индийских войск. Индийская сторона, в свою очередь, рассказала о гибели минимум трех жителей после ответных действий Исламабада.По данным агентства АНИ, минобороны Индии проведет брифинг по итогам операции в 10:00 (7:30 мск).Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на "очень скорое" завершение эскалации между сторонами.Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250507/guterresh-2015417829.html
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В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
В соцсетях публикуют первые кадры, как утверждается, ракетной атаки Индии по объектам на территории Пакистана
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в мире, индия, пакистан, дональд трамп, операция синдур в пакистане, исламабад
В мире, Индия, Пакистан, Дональд Трамп, Операция Синдур в Пакистане, Исламабад

Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вечером 6 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Подробности — в материале РИА Новости.
Основные тезисы:
  • в ходе начавшейся операции нанесли удары по девяти объектам;
  • ни один пакистанский военный объект не был атакован;
  • "действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера".
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Генсек ООН призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности
Вчера, 01:08
По информации телеканала Samaa TV, в связи со сложившейся ситуацией Исламабад временно закрыл воздушное пространство на 48 часов, а также провел ответную ракетную атаку по целям в Индии.
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Армия Пакистана заявила, что не менее восьми человек погибли и 35 получили ранения в результате ударов индийских войск. Индийская сторона, в свою очередь, рассказала о гибели минимум трех жителей после ответных действий Исламабада.
По данным агентства АНИ, минобороны Индии проведет брифинг по итогам операции в 10:00 (7:30 мск).
© AP Photo / M.D. MughalПоследствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / M.D. Mughal
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на "очень скорое" завершение эскалации между сторонами.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
Военнослужащий пограничных сил безопасности Индии на границе с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
СМИ: Индия проинформировала ряд стран о мерах в отношении Пакистана
Вчера, 01:41
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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В миреИндияПакистанДональд ТрампОперация Синдур в ПакистанеИсламабад
 
 
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