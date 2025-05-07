Индия провела операцию "Синдур" против террористов в Пакистане
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вечером 6 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. Подробности — в материале РИА Новости.
Основные тезисы:
- в ходе начавшейся операции нанесли удары по девяти объектам;
- ни один пакистанский военный объект не был атакован;
- "действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера".
Как отмечали источники телеканала News 18, в результате ударов Индии по лагерям террористов в Пакистане не менее 12 террористов ликвидированы и 55 ранены.
Армия Пакистана заявила, что не менее восьми человек погибли и 35 получили ранения в результате ударов индийских войск. Индийская сторона, в свою очередь, рассказала о гибели минимум трех жителей после ответных действий Исламабада.
По данным агентства АНИ, минобороны Индии проведет брифинг по итогам операции в 10:00 (7:30 мск).
© AP Photo / M.D. MughalПоследствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
© AP Photo / M.D. Mughal
Последствия ракетной атаки Индии по территории Пакистана
Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшее, заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на "очень скорое" завершение эскалации между сторонами.
Напряженность вдоль линии контроля между странами обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла группировка "Фронт сопротивления", связанная с террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире Индия предприняла против Пакистана жесткие меры, включая высылку военных атташе, приостановку действия более чем 60-летнего Договора о водных ресурсах в бассейне реки Инд и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари.
В свою очередь, власти Пакистана заявили, что приостанавливают торговлю с Нью-Дели, в том числе через третьи страны, объявили советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для авиакомпаний страны и приостановили действие всех двусторонних соглашений.
Исламабад подчеркнул, что попытки остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.