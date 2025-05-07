https://ria.ru/20250507/shestvie-2015526041.html

На Алтае пройдет с шествие "Бессмертного полка" в День Победы

На Алтае пройдет с шествие "Бессмертного полка" в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025

На Алтае пройдет с шествие "Бессмертного полка" в День Победы

День Победы в Республике Алтай пройдет с шествием "Бессмертного полка", но без салюта, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:24:00+03:00

2025-05-07T13:24:00+03:00

2025-05-07T13:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

республика алтай

горно-алтайск

москонцерт

мариинский театр

80-летие победы в великой отечественной войне

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БАРНАУЛ, 7 мая – РИА Новости. День Победы в Республике Алтай пройдет с шествием "Бессмертного полка", но без салюта, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. "В этом году Республика Алтай впервые после трёхлетнего перерыва проводит шествие "Бессмертного полка" в традиционном очном формате. Главный парад пройдёт в Горно-Алтайске на мемориальном комплексе "Парк Победы", после чего состоится церемония возложения цветов к Вечному огню", - сказал он. По словам Максимова, вечером на главной площади Горно-Алтайска запланирован большой концерт с участием Государственного оркестра республики, солистов Москонцерта и Мариинского театра, а также сводного хора численностью более 300 человек – жителей разных районов республики. "Фейерверка на День Победы не будет. Это решение принято на региональном оргкомитете по проведению праздничных мероприятий. Обязательно запустим салют, когда наши военнослужащие, участники специальной военной операции, вернутся домой с победой", - подчеркнул пресс-секретарь.

https://ria.ru/20250507/madrid-2015500195.html

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015274557.html

республика алтай

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общество, городское хозяйство москвы, республика алтай, горно-алтайск, москонцерт, мариинский театр, 80-летие победы в великой отечественной войне