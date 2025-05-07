https://ria.ru/20250507/shestvie-2015526041.html
На Алтае пройдет с шествие "Бессмертного полка" в День Победы
На Алтае пройдет с шествие "Бессмертного полка" в День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
На Алтае пройдет с шествие "Бессмертного полка" в День Победы
День Победы в Республике Алтай пройдет с шествием "Бессмертного полка", но без салюта, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:24:00+03:00
2025-05-07T13:24:00+03:00
2025-05-07T13:24:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
городское хозяйство москвы
республика алтай
горно-алтайск
москонцерт
мариинский театр
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013482061_0:150:3110:1899_1920x0_80_0_0_f7ac303192eae5c217a46d12c7353f84.jpg
БАРНАУЛ, 7 мая – РИА Новости. День Победы в Республике Алтай пройдет с шествием "Бессмертного полка", но без салюта, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального правительства Михаил Максимов. "В этом году Республика Алтай впервые после трёхлетнего перерыва проводит шествие "Бессмертного полка" в традиционном очном формате. Главный парад пройдёт в Горно-Алтайске на мемориальном комплексе "Парк Победы", после чего состоится церемония возложения цветов к Вечному огню", - сказал он. По словам Максимова, вечером на главной площади Горно-Алтайска запланирован большой концерт с участием Государственного оркестра республики, солистов Москонцерта и Мариинского театра, а также сводного хора численностью более 300 человек – жителей разных районов республики. "Фейерверка на День Победы не будет. Это решение принято на региональном оргкомитете по проведению праздничных мероприятий. Обязательно запустим салют, когда наши военнослужащие, участники специальной военной операции, вернутся домой с победой", - подчеркнул пресс-секретарь.
https://ria.ru/20250507/madrid-2015500195.html
https://ria.ru/20250506/pobeda-2015274557.html
республика алтай
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013482061_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_20d74228df9e5b4f19c2952447037e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, республика алтай, горно-алтайск, москонцерт, мариинский театр, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Городское хозяйство Москвы, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Москонцерт, Мариинский театр, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Алтае пройдет с шествие "Бессмертного полка" в День Победы
День Победы на Алтае пройдет с шествием "Бессмертного полка", но без салюта