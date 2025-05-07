https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015442900.html

"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов

"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов - РИА Новости, 07.05.2025

"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов

Часть рейсов "Аэрофлота" из-за ограничений 7 мая в столичном аэропорту "Шереметьево" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет, возможны... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:11:00+03:00

2025-05-07T08:11:00+03:00

2025-05-07T08:11:00+03:00

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аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" из-за ограничений 7 мая в столичном аэропорту "Шереметьево" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет, возможны вынужденные отмены или объединение некоторых рейсов, сообщила авиакомпания. "В связи с вводом временных ограничений с 1:00 до 5:30 мск (7 мая) на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет", - говорится в сообщении "Аэрофлота". Авиакомпания сообщает, что предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам следить за информацией на онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи. "Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов", - добавляет "Аэрофлот". Отмечается, что пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета.

https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015430549.html

https://ria.ru/20250506/sochi-2015403503.html

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россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество