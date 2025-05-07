Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015442900.html
"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов
"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов - РИА Новости, 07.05.2025
"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов
Часть рейсов "Аэрофлота" из-за ограничений 7 мая в столичном аэропорту "Шереметьево" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет, возможны... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:11:00+03:00
2025-05-07T08:11:00+03:00
россия
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981413829_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_53b9ed5df7fde19d6f2b2b8794dda85f.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" из-за ограничений 7 мая в столичном аэропорту "Шереметьево" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет, возможны вынужденные отмены или объединение некоторых рейсов, сообщила авиакомпания. "В связи с вводом временных ограничений с 1:00 до 5:30 мск (7 мая) на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет", - говорится в сообщении "Аэрофлота". Авиакомпания сообщает, что предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам следить за информацией на онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи. "Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов", - добавляет "Аэрофлот". Отмечается, что пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета.
https://ria.ru/20250507/ogranicheniya-2015430549.html
https://ria.ru/20250506/sochi-2015403503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981413829_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_1c4859347df87a0d783f23b43f92bfb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Общество
"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов

"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение и отмену рейсов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" из-за ограничений 7 мая в столичном аэропорту "Шереметьево" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет, возможны вынужденные отмены или объединение некоторых рейсов, сообщила авиакомпания.
"В связи с вводом временных ограничений с 1:00 до 5:30 мск (7 мая) на прилет и вылет воздушных судов в аэропорту "Шереметьево" часть рейсов "Аэрофлота" были перенаправлены на запасные аэродромы или задержаны на вылет", - говорится в сообщении "Аэрофлота".
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на полеты
Вчера, 04:40
Авиакомпания сообщает, что предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам следить за информацией на онлайн-табло на сайте "Аэрофлота", информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи.
"Возможны вынужденные отмены или объединения некоторых рейсов. Пассажирам отмененных рейсов будет предложена возможность перебронирования на другие рейсы при наличии свободных мест или полный возврат стоимости билетов", - добавляет "Аэрофлот".
Отмечается, что пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами РФ в зависимости от продолжительности ожидания вылета.
Вид на аэропорт Адлер в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
6 мая, 22:23
 
РоссияАэрофлотШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала