https://ria.ru/20250507/sevastopol-2015577830.html

В Севастополе отремонтировали более 150 памятников к юбилею Победы

В Севастополе отремонтировали более 150 памятников к юбилею Победы - РИА Новости, 07.05.2025

В Севастополе отремонтировали более 150 памятников к юбилею Победы

Более 150 памятников и мемориалов отремонтировали в Севастополе к юбилею Великой Победы, в ближайшие два-три года все мемориалы и памятники в регионе будут... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:01:00+03:00

2025-05-07T16:01:00+03:00

2025-05-07T16:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

городское хозяйство москвы

севастополь

михаил развожаев

80-летие победы в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Более 150 памятников и мемориалов отремонтировали в Севастополе к юбилею Великой Победы, в ближайшие два-три года все мемориалы и памятники в регионе будут полностью отреставрированы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В среду в Севастополе после ремонта открыли монумент "Скорбящий матрос". Памятное место находится на старом братском кладбище. В ходе работ восстановили 13 братских могил: очистили, усилили армирование и положили крепкое, долговечное покрытие, также отремонтировали дорожки и лестницы, провели освещение, сообщил губернатор. "По сути, это часть нашей большой работы к 80-летию Великой Победы в Севастополе: мы привели в порядок более 150 памятников и мемориалов. Осталось несколько очень сложных монументов, где не обойтись без проектирования, и которыми мы тоже, безусловно, занимаемся", - написал Развожаев в Telegram-канале. Он сообщил, что поставил задачу, чтобы в ближайшие 2-3 года в городе-герое не осталось ни одного не отремонтированного монумента, посвященного Великой Победе.

https://ria.ru/20250219/vyplaty-2000280868.html

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севастополь

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общество, городское хозяйство москвы, севастополь, михаил развожаев, 80-летие победы в великой отечественной войне