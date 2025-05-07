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Сбербанк предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение
Сбербанк предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение - РИА Новости, 07.05.2025
Сбербанк предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение
Сбербанк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение из-за перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Подмосковье, следует из уведомления... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:53:00+03:00
2025-05-07T07:53:00+03:00
2025-05-07T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Сбербанк предупредил о возможных сложностях с доступом в приложение из-за перебоев в работе мобильного интернета в Москве и Подмосковье, следует из уведомления банка, которое получил корреспондент РИА Новости. "Уважаемый клиент, в связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Москве и Московской области могут наблюдаться сложности с доступом в приложение банка", — говорится в сообщении. Для совершения операций клиентам рекомендуется подключиться к Wi-Fi или повторить операцию позже. Россияне начали массово жаловаться на работу мобильной связи и интернета около 11:00 мск 5 мая. Речь шла об операторах Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступило из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости пояснили, что перебои вызваны не зависящими от операторов причинами. Позже по РСЧС было разослали сообщение, что сбои связаны с обеспечением безопасности празднования Дня Победы, ограничения возможны до 9 мая.
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общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), билайн, мегафон, мтс
Общество, Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье), Билайн, Мегафон, МТС
Сбербанк предупредил о возможных проблемах с доступом в приложение
Сбербанк предупредил россиян о возможных сложностях с доступом в приложение