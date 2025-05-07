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Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены - РИА Новости, 07.05.2025
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13:31 07.05.2025 (обновлено: 13:34 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/samolet-2015527628.html
Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены
Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены - РИА Новости, 07.05.2025
Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены
Намеченные на среду рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик и обратно отменены, сообщил аэропорт "Нальчик". РИА Новости, 07.05.2025
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нальчик
магас
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Намеченные на среду рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик и обратно отменены, сообщил аэропорт "Нальчик". "Рейсы DP 6907, DP 6908 Москва (Шереметьево) - Нальчик, Нальчик - Москва (Шереметьево) отменены по решению авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении. Также, по данным онлайн-табло аэропорта "Магас", отменен рейс "Победы" из Москвы в Магас, который должен был прибыть в столицу Ингушетии в 10.40 мск в среду. Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков.
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москва, нальчик, магас, шереметьево (аэропорт), общество
Москва, Нальчик, Магас, Шереметьево (аэропорт), Общество
Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены

Намеченные на среду рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Намеченные на среду рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик и обратно отменены, сообщил аэропорт "Нальчик".
"Рейсы DP 6907, DP 6908 Москва (Шереметьево) - Нальчик, Нальчик - Москва (Шереметьево) отменены по решению авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении.
Также, по данным онлайн-табло аэропорта "Магас", отменен рейс "Победы" из Москвы в Магас, который должен был прибыть в столицу Ингушетии в 10.40 мск в среду.
Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков.
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Вчера, 11:40
 
МоскваНальчикМагасШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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