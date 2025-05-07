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Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены
Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены - РИА Новости, 07.05.2025
Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены
Намеченные на среду рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик и обратно отменены, сообщил аэропорт "Нальчик". РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:31:00+03:00
2025-05-07T13:31:00+03:00
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нальчик
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НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Намеченные на среду рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Нальчик и обратно отменены, сообщил аэропорт "Нальчик". "Рейсы DP 6907, DP 6908 Москва (Шереметьево) - Нальчик, Нальчик - Москва (Шереметьево) отменены по решению авиакомпании "Победа", - говорится в сообщении. Также, по данным онлайн-табло аэропорта "Магас", отменен рейс "Победы" из Москвы в Магас, который должен был прибыть в столицу Ингушетии в 10.40 мск в среду. Ранее сообщалось, что в связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районах центральной России отмечаются корректировки в расписании авиаперевозчиков.
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москва, нальчик, магас, шереметьево (аэропорт), общество
Москва, Нальчик, Магас, Шереметьево (аэропорт), Общество
Рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены
Намеченные на среду рейсы "Победы" из Москвы в Нальчик и обратно отменены