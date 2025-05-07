https://ria.ru/20250507/samara-2015697161.html

В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения

В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025

В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025

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курумоч (аэропорт)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения в 21.30 мск введены на работу самарского аэропорта "Курумоч". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в своем Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.

https://ria.ru/20250507/aeroport-2015696269.html

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курумоч (аэропорт), самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия