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В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:52:00+03:00
2025-05-07T21:52:00+03:00
2025-05-07T21:53:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения в 21.30 мск введены на работу самарского аэропорта "Курумоч". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в своем Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015696269.html
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курумоч (аэропорт), самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Курумоч (аэропорт), Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения
В самарском аэропорту Курумоч ограничили прием и выпуск воздушных судов