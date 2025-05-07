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В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
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21:52 07.05.2025 (обновлено: 21:53 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/samara-2015697161.html
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.05.2025
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 07.05.2025
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курумоч (аэропорт)
самара
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
происшествия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко."Временные ограничения в 21.30 мск введены на работу самарского аэропорта "Курумоч". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в своем Telegram-канале.Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015696269.html
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курумоч (аэропорт), самара, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, происшествия
Курумоч (аэропорт), Самара, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Происшествия
В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения

В самарском аэропорту Курумоч ограничили прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкНовый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Новый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения в 21.30 мск введены на работу самарского аэропорта "Курумоч". Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - написал он в своем Telegram-канале.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет, добавил Кореняко.
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Курумоч (аэропорт)СамараФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияПроисшествия
 
 
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