https://ria.ru/20250507/samara-2015464548.html
В Самаре задержали десять рейсов
В Самаре задержали десять рейсов - РИА Новости, 07.05.2025
В Самаре задержали десять рейсов
Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:28:00+03:00
2025-05-07T10:28:00+03:00
2025-05-07T10:28:00+03:00
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москва
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов. По данным онлайн-табло, пять рейсов задержано по направлению в Москву, три из них должны были вылететь еще вечером 6 мая. Также задерживаются на вылет два авиарейса в Казань, по одному - в Сочи, Пермь и Усинск. Все пять отмененных рейсов должны были лететь в Москву, причем четыре вылета было запланировано на сегодня. Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортов. В Самаре они действовали несколько часов ночью и ранним утром вторника.
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самара, москва, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Самара, Москва, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Самаре задержали десять рейсов
В аэропорту Самары задержали десять рейсов, пять отменили