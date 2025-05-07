https://ria.ru/20250507/samara-2015464548.html

В Самаре задержали десять рейсов

В Самаре задержали десять рейсов - РИА Новости, 07.05.2025

В Самаре задержали десять рейсов

Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T10:28:00+03:00

2025-05-07T10:28:00+03:00

2025-05-07T10:28:00+03:00

самара

москва

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов. По данным онлайн-табло, пять рейсов задержано по направлению в Москву, три из них должны были вылететь еще вечером 6 мая. Также задерживаются на вылет два авиарейса в Казань, по одному - в Сочи, Пермь и Усинск. Все пять отмененных рейсов должны были лететь в Москву, причем четыре вылета было запланировано на сегодня. Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортов. В Самаре они действовали несколько часов ночью и ранним утром вторника.

https://ria.ru/20250507/sheremetevo-2015442900.html

самара

москва

казань

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самара, москва, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)