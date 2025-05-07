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В Самаре задержали десять рейсов - РИА Новости, 07.05.2025
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10:28 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/samara-2015464548.html
В Самаре задержали десять рейсов
В Самаре задержали десять рейсов - РИА Новости, 07.05.2025
В Самаре задержали десять рейсов
Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:28:00+03:00
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самара
москва
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов. По данным онлайн-табло, пять рейсов задержано по направлению в Москву, три из них должны были вылететь еще вечером 6 мая. Также задерживаются на вылет два авиарейса в Казань, по одному - в Сочи, Пермь и Усинск. Все пять отмененных рейсов должны были лететь в Москву, причем четыре вылета было запланировано на сегодня. Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортов. В Самаре они действовали несколько часов ночью и ранним утром вторника.
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самара, москва, казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Самара, Москва, Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Самаре задержали десять рейсов

В аэропорту Самары задержали десять рейсов, пять отменили

© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары "Курумоч"
Аэропорт Самары Курумоч - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары "Курумоч". Архивное фото
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САМАРА, 7 мая - РИА Новости. Десять рейсов задержаны в аэропорту Самары, пять отменены, следует из информации на табло вылетов.
По данным онлайн-табло, пять рейсов задержано по направлению в Москву, три из них должны были вылететь еще вечером 6 мая. Также задерживаются на вылет два авиарейса в Казань, по одному - в Сочи, Пермь и Усинск.
Все пять отмененных рейсов должны были лететь в Москву, причем четыре вылета было запланировано на сегодня.
Ранее Росавиация сообщала, что авиакомпании предпринимают меры для стабилизации расписания после ночных ограничений в ряде российских аэропортов. В Самаре они действовали несколько часов ночью и ранним утром вторника.
Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
"Аэрофлот" после ограничений в Шереметьево допустил объединение рейсов
Вчера, 08:11
 
СамараМоскваКазаньФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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