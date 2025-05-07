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Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:17 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html
Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома
Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома - РИА Новости, 07.05.2025
Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома
Военные Оренбургского объединения РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны парадом во дворе его дома, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:17:00+03:00
2025-05-07T05:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
юнармия
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военные Оренбургского объединения РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны парадом во дворе его дома, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Оренбургского объединения РВСН в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественный парад у дома ветерана войны Ивана Михайловича Шевченко. Поздравить ветерана вместе с представителями командования ракетного объединения и военнослужащими прибыли оренбургские кадеты и воспитанники регионального отделения движения "Юнармия", - сообщили в ведомстве. Под звуки военного марша в исполнении духового оркестра оренбургских ракетчиков юнармейцы прошли у дома Шевченко торжественным маршем и отдали честь. Кульминацией мероприятия стало исполнение композиции "День Победы" под аккомпанемент военного оркестра. "Побеждали и будем побеждать!", - сказал ветеран в конце парада.
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общество, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), юнармия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Юнармия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома

Бойцы Оренбургского объединения РВСН поздравили ветерана ВОВ парадом у его дома

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМост через реку Урал в Оренбурге
Мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мост через реку Урал в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военные Оренбургского объединения РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны парадом во дворе его дома, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие Оренбургского объединения РВСН в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественный парад у дома ветерана войны Ивана Михайловича Шевченко. Поздравить ветерана вместе с представителями командования ракетного объединения и военнослужащими прибыли оренбургские кадеты и воспитанники регионального отделения движения "Юнармия", - сообщили в ведомстве.
Под звуки военного марша в исполнении духового оркестра оренбургских ракетчиков юнармейцы прошли у дома Шевченко торжественным маршем и отдали честь. Кульминацией мероприятия стало исполнение композиции "День Победы" под аккомпанемент военного оркестра.
"Побеждали и будем побеждать!", - сказал ветеран в конце парада.
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