https://ria.ru/20250507/rvsn-2015432913.html

Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома

Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома - РИА Новости, 07.05.2025

Оренбургские военные поздравили ветерана ВОВ парадом во дворе его дома

Военные Оренбургского объединения РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны парадом во дворе его дома, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:17:00+03:00

2025-05-07T05:17:00+03:00

2025-05-07T05:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

юнармия

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819558968_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_5c2aab3a67eed4253356dcf4dbbbc7c7.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военные Оренбургского объединения РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны парадом во дворе его дома, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие Оренбургского объединения РВСН в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовали торжественный парад у дома ветерана войны Ивана Михайловича Шевченко. Поздравить ветерана вместе с представителями командования ракетного объединения и военнослужащими прибыли оренбургские кадеты и воспитанники регионального отделения движения "Юнармия", - сообщили в ведомстве. Под звуки военного марша в исполнении духового оркестра оренбургских ракетчиков юнармейцы прошли у дома Шевченко торжественным маршем и отдали честь. Кульминацией мероприятия стало исполнение композиции "День Победы" под аккомпанемент военного оркестра. "Побеждали и будем побеждать!", - сказал ветеран в конце парада.

https://ria.ru/20250507/zorge-2015431387.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), юнармия, 80-летие победы в великой отечественной войне