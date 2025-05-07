https://ria.ru/20250507/rubio-2015428690.html
США приняли оппозиционеров из Венесуэлы, заявил Рубио
США приняли оппозиционеров из Венесуэлы, заявил Рубио - РИА Новости, 07.05.2025
США приняли оппозиционеров из Венесуэлы, заявил Рубио
Группа венесуэльских оппозиционеров, которые с марта 2024 года укрывались в посольстве Аргентины в Каракасе, в настоящее время находятся на территории США,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:05:00+03:00
2025-05-07T04:05:00+03:00
2025-05-07T04:05:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Группа венесуэльских оппозиционеров, которые с марта 2024 года укрывались в посольстве Аргентины в Каракасе, в настоящее время находятся на территории США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. "После точной операции все заложники теперь находятся в безопасности на территории США", - написал он в социальной сети Х. Рубио добавил, что выражает благодарность всем, кто участвовал в "операции" и содействовал "освобождению" указанных лиц. В дипмиссии Аргентины в Каракасе с конца марта 2024 года укрывался ряд венесуэльских оппозиционеров после того, как прокуратура страны выдала ордер на их арест за участие в предполагаемом заговоре против правительства Николаса Мадуро. Дипломаты Аргентины в начале августа 2024 года покинули Каракас после того, как правительство этой страны не признало итоги состоявшихся в Венесуэле выборов.
https://ria.ru/20250328/maduro-2007837126.html
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в мире, аргентина, сша, каракас, марко рубио, николас мадуро
В мире, Аргентина, США, Каракас, Марко Рубио, Николас Мадуро
США приняли оппозиционеров из Венесуэлы, заявил Рубио
Рубио: США приняли укрывавшихся оппозиционеров из Венесуэлы