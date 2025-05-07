https://ria.ru/20250507/rubio-2015426294.html
Рубио надеется на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном
Рубио надеется на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном - РИА Новости, 07.05.2025
Рубио надеется на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном
Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном, говорится в опубликованном заявлении главы... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:14:00+03:00
2025-05-07T03:14:00+03:00
2025-05-07T03:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном, говорится в опубликованном заявлении главы госдепа. "Я поддерживаю комментарии президента США ранее сегодня, что это, надеюсь, быстро закончится, и продолжу взаимодействовать с индийским и пакистанским руководством для мирного урегулирования", - говорится в сообщении Рубио, опубликованном в социальной сети Х. Глава госдепа добавил, что следит за развитием ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на "очень скорое" завершение эскалации между сторонами. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Пакистан провел ответную ракетную атаку по целям в Индии, сообщал телеканал Samaa со ссылкой на источники. Министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на удар. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, пакистан, индия, сша, марко рубио, дональд трамп, операция синдур в пакистане
В мире, Пакистан, Индия, США, Марко Рубио, Дональд Трамп, Операция Синдур в Пакистане
Рубио надеется на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном
Рубио: США надеются на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду на быстрое завершение эскалации между Индией и Пакистаном, говорится в опубликованном заявлении главы госдепа.
"Я поддерживаю комментарии президента США ранее сегодня, что это, надеюсь, быстро закончится, и продолжу взаимодействовать с индийским и пакистанским руководством для мирного урегулирования", - говорится в сообщении Рубио, опубликованном в социальной сети Х.
Глава госдепа добавил, что следит за развитием ситуации.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает позором обмен ударами между Индией и Пакистаном. Он добавил, что надеется на "очень скорое" завершение эскалации между сторонами.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Пакистан провел ответную ракетную атаку по целям в Индии, сообщал телеканал Samaa со ссылкой на источники. Министр обороны Хаваджа Асиф заявил, что ВВС Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на удар.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
* Запрещенная в России террористическая организация