https://ria.ru/20250507/rozysk-2015570741.html

Директора Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России

Директора Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России - РИА Новости, 07.05.2025

Директора Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России

Директор Берлинского центра Карнеги* Александр Габуев** , против которого расследуется уголовное дело по двум статьям, объявлен в розыск, следует из базы... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:37:00+03:00

2025-05-07T15:37:00+03:00

2025-05-07T15:37:00+03:00

россия

александр габуев

telegram

фонд карнеги

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Директор Берлинского центра Карнеги* Александр Габуев** , против которого расследуется уголовное дело по двум статьям, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. "Габуев** Александр Тамерланович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Габуев**, не уточняется. В апреле в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Габуева** возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам собеседника, Габуев** не маркировал посты в Telegram как иноагент. Минюст РФ в мае 2023 года внес Габуева** реестр иноагентов. По данным министерства, он распространял недостоверную информацию о действиях ВС РФ, высказывался против проведения СВО и получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок. Фонд Карнеги* был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года.* Организация, признанная нежелательной в России**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20250318/rossija-2005675257.html

https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, александр габуев, telegram, фонд карнеги