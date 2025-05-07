https://ria.ru/20250507/rozysk-2015570741.html
Директора Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России
Директора Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России - РИА Новости, 07.05.2025
Директора Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России
Директор Берлинского центра Карнеги* Александр Габуев** , против которого расследуется уголовное дело по двум статьям, объявлен в розыск, следует из базы... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:37:00+03:00
2025-05-07T15:37:00+03:00
2025-05-07T15:37:00+03:00
россия
александр габуев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Директор Берлинского центра Карнеги* Александр Габуев** , против которого расследуется уголовное дело по двум статьям, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ. "Габуев** Александр Тамерланович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - говорится в карточке базы розыска. По какой именно статье разыскивается Габуев**, не уточняется. В апреле в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Габуева** возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам собеседника, Габуев** не маркировал посты в Telegram как иноагент. Минюст РФ в мае 2023 года внес Габуева** реестр иноагентов. По данным министерства, он распространял недостоверную информацию о действиях ВС РФ, высказывался против проведения СВО и получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок. Фонд Карнеги* был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года.* Организация, признанная нежелательной в России**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20250318/rossija-2005675257.html
https://ria.ru/20250306/mvd-2003445157.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр габуев, telegram, фонд карнеги
Россия, Александр Габуев, Telegram, Фонд Карнеги
Директора Берлинского центра Карнеги* объявили в розыск в России
МВД РФ объявило в розыск директора Берлинского центра Карнеги Александра Габуева
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Директор Берлинского центра Карнеги* Александр Габуев** , против которого расследуется уголовное дело по двум статьям, объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД РФ.
"Габуев
** Александр Тамерланович... Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", - говорится в карточке базы розыска.
По какой именно статье разыскивается Габуев**, не уточняется.
В апреле в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что в отношении Габуева** возбуждено уголовное дело по статьям 284.1 УК РФ
(Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности) и 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). По словам собеседника, Габуев** не маркировал посты в Telegram
как иноагент.
Минюст РФ в мае 2023 года внес Габуева** реестр иноагентов. По данным министерства, он распространял недостоверную информацию о действиях ВС РФ, высказывался против проведения СВО и получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок.
Фонд Карнеги
* был включен в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, в июле 2024 года.
* Организация, признанная нежелательной в России
**Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента