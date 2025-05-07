https://ria.ru/20250507/rossiya-2015655010.html

Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были россиянами

Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были россиянами - РИА Новости, 07.05.2025

Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были россиянами

Первая леди Бразилии Розанжела (Жанжа) Лула да Силва во время пребывания в Москве рассказала, что чувствует себя очень комфортно в РФ, поскольку ее предки по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:37:00+03:00

2025-05-07T18:37:00+03:00

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бразилия

россия

москва

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первая леди Бразилии Розанжела (Жанжа) Лула да Силва во время пребывания в Москве рассказала, что чувствует себя очень комфортно в РФ, поскольку ее предки по материнской линии эмигрировали в Бразилию из России. "Часть моей семьи, которую я не знала, - моя бабушка по материнской линии и ее родители - были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России", - сказала она, выступая на мероприятии в Высшей школе экономики. Как ожидается, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибудет в Россию позже для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250507/braziliya-2015647238.html

бразилия

россия

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