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Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были россиянами
Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были россиянами - РИА Новости, 07.05.2025
Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были россиянами
Первая леди Бразилии Розанжела (Жанжа) Лула да Силва во время пребывания в Москве рассказала, что чувствует себя очень комфортно в РФ, поскольку ее предки по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:37:00+03:00
2025-05-07T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первая леди Бразилии Розанжела (Жанжа) Лула да Силва во время пребывания в Москве рассказала, что чувствует себя очень комфортно в РФ, поскольку ее предки по материнской линии эмигрировали в Бразилию из России. "Часть моей семьи, которую я не знала, - моя бабушка по материнской линии и ее родители - были отсюда и эмигрировали в Бразилию, в штат Парана, где я родилась, и я счастлива здесь быть. Поэтому я себя чувствую очень комфортно тут, в России", - сказала она, выступая на мероприятии в Высшей школе экономики. Как ожидается, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибудет в Россию позже для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/braziliya-2015647238.html
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бразилия, россия, москва, луис инасиу лула да силва
Бразилия, Россия, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва
Первая леди Бразилии рассказала, что ее предки были россиянами
Первая леди Бразилии Жанжа Лула да Силва рассказала о своих предках из России