https://ria.ru/20250507/rossiya-2015642006.html
Россия и Венесуэла договорились о военно-техническом сотрудничестве
Россия и Венесуэла договорились о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились о военно-техническом сотрудничестве
Россия и Венесуэла договорились вести военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и безопасности двух стран. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:11:00+03:00
2025-05-07T18:11:00+03:00
2025-05-07T18:11:00+03:00
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015617833_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_40ffc25d969e0a17f05d4d4965e0da05.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились вести военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и безопасности двух стран. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений, контрактов и содействуют заключению новых договоренностей", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250507/svyazi-2015640000.html
россия
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015617833_421:0:3152:2048_1920x0_80_0_0_4f04edb0929842323c30ad0bbc63249f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Россия и Венесуэла договорились о военно-техническом сотрудничестве
Россия и Венесуэла договорились развивать военно-техническое сотрудничество