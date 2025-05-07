https://ria.ru/20250507/rossiya-2015642006.html

Россия и Венесуэла договорились о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Венесуэла договорились о военно-техническом сотрудничестве - РИА Новости, 07.05.2025

Россия и Венесуэла договорились о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Венесуэла договорились вести военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и безопасности двух стран. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:11:00+03:00

2025-05-07T18:11:00+03:00

2025-05-07T18:11:00+03:00

россия

венесуэла

владимир путин

николас мадуро

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились вести военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и безопасности двух стран. Текст договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны осуществляют военно-техническое сотрудничество в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности двух стран в рамках исполнения действующих соглашений, контрактов и содействуют заключению новых договоренностей", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250507/svyazi-2015640000.html

россия

венесуэла

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2025

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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро