https://ria.ru/20250507/rossiya-2015618219.html
На Украине неожиданно высказались о России и Белоруссии
На Украине неожиданно высказались о России и Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2025
На Украине неожиданно высказались о России и Белоруссии
Будущее Украины должно быть связано с Россией и Белоруссией, представляющими собой пример союза сильных государств, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:25:00+03:00
2025-05-07T17:25:00+03:00
2025-05-07T17:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Будущее Украины должно быть связано с Россией и Белоруссией, представляющими собой пример союза сильных государств, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Украина — часть Союзного государства России и Белоруссии, и это наше будущее: не сырьевой придаток, не частная военная компания Запада, а государство в союзе сильных!" — написал он.Депутат также заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией для достижения мира и развития сотрудничества в дальнейшем."Мир между нашими народами неизбежен — вопрос только, какой ценой", — заключил политик.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.Согласно договору, каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг и герб.
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в мире, россия, белоруссия, украина, артем дмитрук, союзное государство
В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Артем Дмитрук, Союзное государство
На Украине неожиданно высказались о России и Белоруссии
Депутат Рады Дмитрук назвал СГ России и Белоруссии союзом сильных государств