https://ria.ru/20250507/rossiya-2015618219.html

На Украине неожиданно высказались о России и Белоруссии

На Украине неожиданно высказались о России и Белоруссии - РИА Новости, 07.05.2025

На Украине неожиданно высказались о России и Белоруссии

Будущее Украины должно быть связано с Россией и Белоруссией, представляющими собой пример союза сильных государств, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:25:00+03:00

2025-05-07T17:25:00+03:00

2025-05-07T17:25:00+03:00

в мире

россия

белоруссия

украина

артем дмитрук

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Будущее Украины должно быть связано с Россией и Белоруссией, представляющими собой пример союза сильных государств, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Украина — часть Союзного государства России и Белоруссии, и это наше будущее: не сырьевой придаток, не частная военная компания Запада, а государство в союзе сильных!" — написал он.Депутат также заявил о необходимости прямого диалога между Украиной и Россией для достижения мира и развития сотрудничества в дальнейшем."Мир между нашими народами неизбежен — вопрос только, какой ценой", — заключил политик.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам по Украине, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести диалог с российским руководством.Россия и Белоруссия подписали Договор о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года. Документ вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран.Согласно договору, каждое государство сохраняет суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство, Конституцию, государственный флаг и герб.

https://ria.ru/20250507/orban-2015579611.html

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, белоруссия, украина, артем дмитрук, союзное государство