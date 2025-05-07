https://ria.ru/20250507/rossiya-2015617957.html

Посол России в Аргентине призвал уважать историческую правду о ВОВ

Посол России в Аргентине призвал уважать историческую правду о ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025

Посол России в Аргентине призвал уважать историческую правду о ВОВ

Историческая правда о Великой Отечественной войне не может быть предметом политических спекуляций или идеологических манипуляций, считает посол РФ в Аргентине... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:24:00+03:00

2025-05-07T17:24:00+03:00

2025-05-07T17:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

аргентина

россия

германия

дмитрий феоктистов

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_0:8:2040:1155_1920x0_80_0_0_503367dd4fc1ce12d760f5d1f504748f.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Историческая правда о Великой Отечественной войне не может быть предметом политических спекуляций или идеологических манипуляций, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Историческая правда не может быть предметом политических спекуляций или идеологических манипуляций. Вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии был не просто значительным - он был решающим. Без подвига советских солдат, усилий тыла, принесённых миллионами людей жертв, мир сегодня был бы совсем другим. Призываем уважать факты и помнить тех, кто заплатил своей жизнью за свободу других", - отметил он в статье для аргентинских газет Perfil и Punto Capital Noticias "Память - это не инструмент давления и не элемент внешней политики. Это нравственный императив, который объединяет народы в стремлении к справедливости. Именно память должна стать оберегом для человечества от повторения страшных событий середины прошлого века. Вот почему наша страна ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Мы благодарны всем государствам, включая Аргентину, которые его поддерживают", - добавил посол. По его словам, 80-летие Победы должно стать моментом не только исторического воспоминания, но и возрождения солидарности между народами. "Пусть эта дата вдохновляет на сохранение мира, развитие добрососедских отношений, укрепление взаимопонимания. Почтим подвиг и мужество погибших на фронтах и в тылу минутой молчания. Поклонимся сокрушившим нацизм героям. Сделаем выводы на будущее. Словом или мечом всегда будем защищать свои безопасность и независимость", - отметил Феоктистов.

https://ria.ru/20250429/argentina-2013963914.html

аргентина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аргентина, россия, германия, дмитрий феоктистов, генеральная ассамблея оон, оон, день победы