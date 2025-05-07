Посол России в Аргентине призвал уважать историческую правду о ВОВ
Посол Феоктистов: историческая правда о войне не может быть предметом спекуляций
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая - РИА Новости. Историческая правда о Великой Отечественной войне не может быть предметом политических спекуляций или идеологических манипуляций, считает посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Историческая правда не может быть предметом политических спекуляций или идеологических манипуляций. Вклад Советского Союза в разгром гитлеровской Германии был не просто значительным - он был решающим. Без подвига советских солдат, усилий тыла, принесённых миллионами людей жертв, мир сегодня был бы совсем другим. Призываем уважать факты и помнить тех, кто заплатил своей жизнью за свободу других", - отметил он в статье для аргентинских газет Perfil и Punto Capital Noticias
"Память - это не инструмент давления и не элемент внешней политики. Это нравственный императив, который объединяет народы в стремлении к справедливости. Именно память должна стать оберегом для человечества от повторения страшных событий середины прошлого века. Вот почему наша страна ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Мы благодарны всем государствам, включая Аргентину, которые его поддерживают", - добавил посол.
По его словам, 80-летие Победы должно стать моментом не только исторического воспоминания, но и возрождения солидарности между народами. "Пусть эта дата вдохновляет на сохранение мира, развитие добрососедских отношений, укрепление взаимопонимания. Почтим подвиг и мужество погибших на фронтах и в тылу минутой молчания. Поклонимся сокрушившим нацизм героям. Сделаем выводы на будущее. Словом или мечом всегда будем защищать свои безопасность и независимость", - отметил Феоктистов.