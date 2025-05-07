https://ria.ru/20250507/rossiya-2015598723.html
Лидер Мьянмы прибыл в Россию
Лидер Мьянмы прибыл в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
Лидер Мьянмы прибыл в Россию
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибыл в Москву, где 9 мая примет участие... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:36:00+03:00
2025-05-07T16:36:00+03:00
2025-05-07T16:44:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
мьянма
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибыл в Москву, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.Ранее бирманский телеканал MRTV сообщал, что Мин Аунг Хлаин кроме участия в мероприятиях планирует встретиться с лидерами стран, которые будут присутствовать на празднике.
https://ria.ru/20250507/vuchich-2015572864.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, мьянма, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Мьянма, Россия
Лидер Мьянмы прибыл в Россию
Лидер Мьянмы Мин Аунг Хлаин прибыл в Россию к 80-летию Победы