https://ria.ru/20250507/rossiya-2015598723.html

Лидер Мьянмы прибыл в Россию

Лидер Мьянмы прибыл в Россию - РИА Новости, 07.05.2025

Лидер Мьянмы прибыл в Россию

Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибыл в Москву, где 9 мая примет участие... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:36:00+03:00

2025-05-07T16:36:00+03:00

2025-05-07T16:44:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

мьянма

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806938285_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_055b8619523e2aca98d66bf54bdc0da7.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин прибыл в Москву, где 9 мая примет участие в праздновании Дня Победы над фашизмом, передает корреспондент РИА Новости.Ранее бирманский телеканал MRTV сообщал, что Мин Аунг Хлаин кроме участия в мероприятиях планирует встретиться с лидерами стран, которые будут присутствовать на празднике. ​

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015572864.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

80-летие победы в великой отечественной войне, мьянма, россия