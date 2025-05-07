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Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП - РИА Новости, 07.05.2025
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14:06 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015536518.html
Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП
Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП - РИА Новости, 07.05.2025
Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-апреля 2025 года предварительно составил 3,23 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, такой уровень дефицита обусловлен РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:06:00+03:00
2025-05-07T14:06:00+03:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-апреля 2025 года предварительно составил 3,23 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, такой уровень дефицита обусловлен опережающим финансированием расходов в январе этого года, а также снижением нефтегазовых доходов, сообщает Минфин РФ. "По итогам января-апреля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 225 млрд рублей, что на -2 085 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах министерства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2025 года составил 12 274 млрд рублей , что на 5,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% г/г), так и бюджетной системы в целом (+15% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечается там. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2025 года составил 15 499 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,8% г/г. Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+10,2% г/г в феврале-апреле; +12,1% г/г в апреле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - говорится в материалах. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине. Как отметили в ведомстве, в целом, в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). "Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в подготавливаемых поправках к федеральному закону о бюджете", - указали в Минфине. "Отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечается в материалах.
https://ria.ru/20250507/minfin-2015502176.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП

Минфин: дефицит бюджета России в январе-апреле составил 3.23 трлн рублей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Здание Министерства финансов Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-апреля 2025 года предварительно составил 3,23 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, такой уровень дефицита обусловлен опережающим финансированием расходов в январе этого года, а также снижением нефтегазовых доходов, сообщает Минфин РФ.
"По итогам января-апреля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 225 млрд рублей, что на -2 085 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах министерства.
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"По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2025 года составил 12 274 млрд рублей , что на 5,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% г/г), так и бюджетной системы в целом (+15% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечается там.
"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2025 года составил 15 499 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,8% г/г. Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+10,2% г/г в феврале-апреле; +12,1% г/г в апреле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - говорится в материалах.
Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине.
Как отметили в ведомстве, в целом, в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). "Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в подготавливаемых поправках к федеральному закону о бюджете", - указали в Минфине.
"Отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечается в материалах.
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