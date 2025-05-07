https://ria.ru/20250507/rossiya-2015536518.html

Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП

Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП - РИА Новости, 07.05.2025

Дефицит бюджета России в январе-апреле составил полтора процента ВВП

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-апреля 2025 года предварительно составил 3,23 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, такой уровень дефицита обусловлен РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:06:00+03:00

2025-05-07T14:06:00+03:00

2025-05-07T14:06:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988802060_0:58:2621:1532_1920x0_80_0_0_2a92cefb54f25b49090c37e279784969.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-апреля 2025 года предварительно составил 3,23 триллиона рублей, или 1,5% ВВП, такой уровень дефицита обусловлен опережающим финансированием расходов в январе этого года, а также снижением нефтегазовых доходов, сообщает Минфин РФ. "По итогам января-апреля 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 225 млрд рублей, что на -2 085 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах министерства. "По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2025 года составил 12 274 млрд рублей , что на 5,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% г/г), так и бюджетной системы в целом (+15% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика", - отмечается там. "По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-апреля 2025 года составил 15 499 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,8% г/г. Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+10,2% г/г в феврале-апреле; +12,1% г/г в апреле) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - говорится в материалах. Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-апреле 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине. Как отметили в ведомстве, в целом, в 2025 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). "Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в подготавливаемых поправках к федеральному закону о бюджете", - указали в Минфине. "Отдельные расходы текущего года профинансированы за счет авансового перечисления дополнительных ненефтегазовых доходов, сформированных в конце 2024 года. Это будет обеспечивать повышенную гибкость управления структурой предельных бюджетных ассигнований в текущем году, в том числе в свете возможного увеличения обязательств федерального бюджета, зависящих от значения ключевой ставки, вследствие повышения Банком России ее прогнозной траектории в 2025 году", - отмечается в материалах.

https://ria.ru/20250507/minfin-2015502176.html

https://ria.ru/20250506/minfin-2015371819.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)