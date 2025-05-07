"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве
Политолог Мухин: парад Победы зафиксирует развал коллективного Запада
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи в Пекине
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве примут участие 29 глав государств. В том числе 7 мая в столицу России прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Тем временем руководство ЕС запугивает приглашенных. Кто будет на Красной площади — в материале РИА Новости.
Парад друзей
Си Цзиньпин еще в феврале пообещал приехать в Москву. Как отметил посол России в Китае Игорь Моргулов, такие визиты стали доброй традицией. Владимир Путин, в свою очередь, посетит китайские торжества в честь 80-летия разгрома японских милитаристов.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин принимают участие в торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем
"По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Также там уточнили, что лидеры обсудят основные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. По итогам визита подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.
В Кремле ждали Нарендру Моди. Но он не сможет прилететь из-за напряженности с Пакистаном. Индию в Москве представит министр обороны.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял приглашение еще 29 марта. Он собирается пообщаться с Путиным, в том числе обсудить урегулирование украинского конфликта.
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президенты Сербии и Республики Сербской Александр Вучич и Милорад Додик тоже приедут. "Я буду, у меня там много экономических дел. Надо поговорить с Путиным о газовом соглашении, до 30 мая его должны подписать и решить вопрос с NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Есть и другие темы", — пояснил Вучич. А соратник Додика, спикер парламента РС Ненад Стевандич подчеркнул, что сербы и русские связаны общей культурой, историей и борьбой против фашизма.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в том же духе: "Мы с уважением и почтением отмечаем все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории Красной армией в 1944–1945 годах, а также с помощью, оказанной бывшим Советским Союзом Словацкой национальной партии".
Визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля совпадает с 65-летием дипломатических отношений Острова свободы с Россией.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Отдаст дань уважения советскому народу, совершившему подвиг в борьбе с фашистами, и руководитель Венесуэлы Николас Мадуро. Как уточнили в МИД, его пригласил лично Путин в ходе переговоров 14 марта.
Среди прочих высоких гостей — президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, генсек Компартии Вьетнама То Лам.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент России Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Кроме того, в Москве ждут глав Египта, Монголии, Эфиопии, Палестины, Абхазии, Южной Осетии и всех стран СНГ. "Это наша общая победа, 300 тысяч армян погибли, многие воевали в армиях союзников, 107 удостоены звания Героя Советского Союза", — напомнил спикер парламента Армении Ален Симонян.
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29 марта, 08:00
Последнее предупреждение
Глав дипломатии Евросоюза Кая Каллас угрожает: "ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, это будет иметь последствия". Особенно пристально обещают следить за теми странами, которые "идут по пути евроинтеграции".
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас перед началом заседания в Брюсселе европейских министров иностранных дел
Каллас призвала всех ездить в Киев. И наращивать поставки оружия ВСУ.
Представитель МИД Эстонии Йонатан Всевиов предостерег Вучича от посещения парада в Москве. "Пусть они осознают, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", — пояснил он.
Вучич откликнулся: такое впечатление, что для евробюрократов "небо вот-вот рухнет". Его это ничуть не смущает.
С ним солидарен Фицо: "Угрозы госпожи Каллас оскорбительны, я выражаю протест. И еду 9 мая в Москву. Меня накажут? Не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й".
© Getty Images / Pier Marco TaccaПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
И вообще, Брюсселю пора вспомнить о сути демократии. "Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что я — законный глава суверенного государства. Мне никто не может приказывать, куда ездить или не ездить. Я отправляюсь в Москву, чтобы выразить уважение и почтить память тысяч воинов Красной армии, погибших при освобождении Словакии", — заключил премьер-министр.
В свою очередь, Путин усомнился в том, что евробюрократы способны реализовать свои угрозы. "Для этого нужно иметь необходимые инструменты... И нужно быть готовыми применить эти силы и средства... Есть ли все это у таких европейских чиновников — я не знаю", — сказал президент России.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
И добавил: "Думаю, те, кто собираются приехать в Россию, — у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать".
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Победа за победой
Глава Центра политической информации Алексей Мухин объяснил в беседе с РИА Новости: "Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада. Но руководство ЕС все еще живет в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться".
Сербию и Словакию Брюссель может лишить финансовой поддержки, продолжил эксперт. Однако противостояние на Западе уже дошло до такой степени, что Фицо и Вучич готовы не обращать внимание на подобные издержки. "Им важнее показать себя лидерами суверенных государств", — заключил политолог.
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что руководство ЕС пытается продолжать ту же политику, какой придерживались США при Джо Байдене, однако времена изменились. "Линия на изоляцию России и подрыв ее международного авторитета не оправдала себя. Приезд глав государств в Москву на 9 Мая становится наглядным подтверждением этого. Брюссель из последних сил пытается сорвать мероприятие, но ничего не получится", — отметил он в разговоре с РИА Новости.
Каллас и ей подобные вряд ли смогут чем-то серьезно навредить гостям парада Победы, подчеркивает эксперт. В Брюсселе это прекрасно осознают и избегают конкретики. В конце концов, антироссийская политика провалилась в том числе из-за того, что период доминирования Запада остался позади.