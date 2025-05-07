https://ria.ru/20250507/rossiya-2014103225.html

"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве

"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

"Парад суверенов". Евросоюз впал в истерику от происходящего в Москве

В праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве примут участие 29 глав государств. В том числе 7 мая в столицу России прибывает... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T08:00:00+03:00

2025-05-07T08:02:00+03:00

в мире

брюссель

владимир путин

александр вучич

кайя каллас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946331374_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_2c8d50363d86271a37347c9939c6d067.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве примут участие 29 глав государств. В том числе 7 мая в столицу России прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Тем временем руководство ЕС запугивает приглашенных. Кто будет на Красной площади — в материале РИА Новости.Парад друзейСи Цзиньпин еще в феврале пообещал приехать в Москву. Как отметил посол России в Китае Игорь Моргулов, такие визиты стали доброй традицией. Владимир Путин, в свою очередь, посетит китайские торжества в честь 80-летия разгрома японских милитаристов."По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Российскую Федерацию и примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", — сообщили в пресс-службе Кремля.Также там уточнили, что лидеры обсудят основные вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. По итогам визита подпишут ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.В Кремле ждали Нарендру Моди. Но он не сможет прилететь из-за напряженности с Пакистаном. Индию в Москве представит министр обороны.Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва принял приглашение еще 29 марта. Он собирается пообщаться с Путиным, в том числе обсудить урегулирование украинского конфликта.Президенты Сербии и Республики Сербской Александр Вучич и Милорад Додик тоже приедут. "Я буду, у меня там много экономических дел. Надо поговорить с Путиным о газовом соглашении, до 30 мая его должны подписать и решить вопрос с NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"). Есть и другие темы", — пояснил Вучич. А соратник Додика, спикер парламента РС Ненад Стевандич подчеркнул, что сербы и русские связаны общей культурой, историей и борьбой против фашизма.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказался в том же духе: "Мы с уважением и почтением отмечаем все годовщины и события, связанные с освобождением нашей территории Красной армией в 1944–1945 годах, а также с помощью, оказанной бывшим Советским Союзом Словацкой национальной партии".Визит президента Кубы Мигеля Диас-Канеля совпадает с 65-летием дипломатических отношений Острова свободы с Россией.Отдаст дань уважения советскому народу, совершившему подвиг в борьбе с фашистами, и руководитель Венесуэлы Николас Мадуро. Как уточнили в МИД, его пригласил лично Путин в ходе переговоров 14 марта.Среди прочих высоких гостей — президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, генсек Компартии Вьетнама То Лам.Кроме того, в Москве ждут глав Египта, Монголии, Эфиопии, Палестины, Абхазии, Южной Осетии и всех стран СНГ. "Это наша общая победа, 300 тысяч армян погибли, многие воевали в армиях союзников, 107 удостоены звания Героя Советского Союза", — напомнил спикер парламента Армении Ален Симонян.Последнее предупреждениеГлав дипломатии Евросоюза Кая Каллас угрожает: "ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, это будет иметь последствия". Особенно пристально обещают следить за теми странами, которые "идут по пути евроинтеграции".Каллас призвала всех ездить в Киев. И наращивать поставки оружия ВСУ.Представитель МИД Эстонии Йонатан Всевиов предостерег Вучича от посещения парада в Москве. "Пусть они осознают, что за определенные решения придется заплатить высокую цену", — пояснил он.Вучич откликнулся: такое впечатление, что для евробюрократов "небо вот-вот рухнет". Его это ничуть не смущает.С ним солидарен Фицо: "Угрозы госпожи Каллас оскорбительны, я выражаю протест. И еду 9 мая в Москву. Меня накажут? Не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й".И вообще, Брюсселю пора вспомнить о сути демократии. "Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что я — законный глава суверенного государства. Мне никто не может приказывать, куда ездить или не ездить. Я отправляюсь в Москву, чтобы выразить уважение и почтить память тысяч воинов Красной армии, погибших при освобождении Словакии", — заключил премьер-министр.В свою очередь, Путин усомнился в том, что евробюрократы способны реализовать свои угрозы. "Для этого нужно иметь необходимые инструменты... И нужно быть готовыми применить эти силы и средства... Есть ли все это у таких европейских чиновников — я не знаю", — сказал президент России.И добавил: "Думаю, те, кто собираются приехать в Россию, — у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать".Победа за победойГлава Центра политической информации Алексей Мухин объяснил в беседе с РИА Новости: "Участие Фицо и Вучича в параде Победы зафиксирует развал коллективного Запада. Но руководство ЕС все еще живет в своих иллюзиях и не хочет с ними прощаться".Сербию и Словакию Брюссель может лишить финансовой поддержки, продолжил эксперт. Однако противостояние на Западе уже дошло до такой степени, что Фицо и Вучич готовы не обращать внимание на подобные издержки. "Им важнее показать себя лидерами суверенных государств", — заключил политолог.Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что руководство ЕС пытается продолжать ту же политику, какой придерживались США при Джо Байдене, однако времена изменились. "Линия на изоляцию России и подрыв ее международного авторитета не оправдала себя. Приезд глав государств в Москву на 9 Мая становится наглядным подтверждением этого. Брюссель из последних сил пытается сорвать мероприятие, но ничего не получится", — отметил он в разговоре с РИА Новости.Каллас и ей подобные вряд ли смогут чем-то серьезно навредить гостям парада Победы, подчеркивает эксперт. В Брюсселе это прекрасно осознают и избегают конкретики. В конце концов, антироссийская политика провалилась в том числе из-за того, что период доминирования Запада остался позади.

https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

https://ria.ru/20250411/germaniya-2010505723.html

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брюссель, владимир путин, александр вучич, кайя каллас