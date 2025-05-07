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Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda

Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda - РИА Новости, 07.05.2025

Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda

Пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны - Латвия, Литва и Эстония, сообщило словацкое издание Pravda. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:44:00+03:00

2025-05-07T20:44:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны - Латвия, Литва и Эстония, сообщило словацкое издание Pravda. "Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония", - говорится в сообщении на сайте издания. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, идет поиск альтернативного маршрута. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ.

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015413782.html

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в мире, россия, латвия, словакия, роберт фицо