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Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda
Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda - РИА Новости, 07.05.2025
Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda
Пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны - Латвия, Литва и Эстония, сообщило словацкое издание Pravda. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:44:00+03:00
2025-05-07T20:44:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 7 мая - РИА Новости. Пролет над своей территорией спецборта правительства Словакии в РФ запретили три страны - Латвия, Литва и Эстония, сообщило словацкое издание Pravda. "Министерство иностранных дел Латвии в среду подтвердило, что пролет через свое воздушное пространство Рига запретила. Заявление нам предоставило посольство Латвии в Вене. По информации издания Pravda из дипломатических источников, такие же решения приняли Литва и Эстония", - говорится в сообщении на сайте издания. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее сообщил, что Эстония не разрешила пролет над своей территорий словацкого спецборта в РФ, идет поиск альтернативного маршрута. Политик назвал это сознательной попыткой сорвать его визит в РФ.
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в мире, россия, латвия, словакия, роберт фицо
В мире, Россия, Латвия, Словакия, Роберт Фицо
Три страны запретили пролет спецборта Фицо в Россию, пишет Pravda
Pravda: три страны запретили пролет спецборта правительства Словакии в Россию