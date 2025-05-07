https://ria.ru/20250507/rossija-2015659050.html

Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя

Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя - РИА Новости, 07.05.2025

Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя

Россия не "монополизирует" победу во Второй мировой Войне, считает ее общей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:51:00+03:00

2025-05-07T18:51:00+03:00

2025-05-07T18:51:00+03:00

80 лет с начала второй мировой войны

россия

ссср

василий небензя

оон

80-летие победы в великой отечественной войне

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ООН, 7 мая - РИА Новости. Россия не "монополизирует" победу во Второй мировой Войне, считает ее общей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем ее общей и отдаем дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне", – сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он отметил, что приверженность России делу сохранения исторической правды остается непоколебимой.

https://ria.ru/20250304/oon-2003072024.html

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2025

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россия, ссср, василий небензя, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне