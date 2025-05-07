https://ria.ru/20250507/rossija-2015659050.html
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя - РИА Новости, 07.05.2025
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя
Россия не "монополизирует" победу во Второй мировой Войне, считает ее общей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:51:00+03:00
2025-05-07T18:51:00+03:00
2025-05-07T18:51:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
россия
ссср
василий небензя
оон
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149926/41/1499264173_102:0:1924:1025_1920x0_80_0_0_b26da4a7a63a8505480d77110077a3c1.jpg
ООН, 7 мая - РИА Новости. Россия не "монополизирует" победу во Второй мировой Войне, считает ее общей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем ее общей и отдаем дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне", – сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он отметил, что приверженность России делу сохранения исторической правды остается непоколебимой.
https://ria.ru/20250304/oon-2003072024.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149926/41/1499264173_220:0:1916:1272_1920x0_80_0_0_bfd816be25f51047a45766073d3bd1ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ссср, василий небензя, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80 лет с начала Второй мировой войны, Россия, СССР, Василий Небензя, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя
Постпред при ООН Небензя: РФ не монополизирует победу во Второй мировой войне