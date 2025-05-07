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Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя - РИА Новости, 07.05.2025
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Немецкие солдаты проходят пограничный пост у Данцига (Гданьск) - РИА Новости, 1920, 02.07.2019
80 лет с начала Второй мировой войны
 
18:51 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossija-2015659050.html
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя - РИА Новости, 07.05.2025
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя
Россия не "монополизирует" победу во Второй мировой Войне, считает ее общей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:51:00+03:00
2025-05-07T18:51:00+03:00
80 лет с начала второй мировой войны
россия
ссср
василий небензя
оон
80-летие победы в великой отечественной войне
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Россия не "монополизирует" победу во Второй мировой Войне, считает ее общей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем ее общей и отдаем дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне", – сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Он отметил, что приверженность России делу сохранения исторической правды остается непоколебимой.
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россия, ссср, василий небензя, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80 лет с начала Второй мировой войны, Россия, СССР, Василий Небензя, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Россия не монополизирует победу во Второй мировой войне, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: РФ не монополизирует победу во Второй мировой войне

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Россия не "монополизирует" победу во Второй мировой Войне, считает ее общей, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Вопреки тому, что пытаются утверждать наши недруги, мы не монополизируем победу. Мы считаем ее общей и отдаем дань памяти всем народам бывшего СССР, которые внесли весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне", – сказал Небензя в ходе заседания ГА, посвященного 80-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Он отметил, что приверженность России делу сохранения исторической правды остается непоколебимой.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Генассамблея ООН одобрила резолюцию по 80-летию окончания ВОВ
4 марта, 21:19
 
80 лет с начала Второй мировой войныРоссияСССРВасилий НебензяООН80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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