https://ria.ru/20250507/rossija-2015646233.html

Россия и Венесуэла договорились выступать против односторонних санкций

Россия и Венесуэла договорились выступать против односторонних санкций - РИА Новости, 07.05.2025

Россия и Венесуэла договорились выступать против односторонних санкций

Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:18:00+03:00

2025-05-07T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. Текст договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250507/rossiya-2015645181.html

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россия, венесуэла, оон, в мире