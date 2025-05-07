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Россия и Венесуэла договорились выступать против односторонних санкций
Россия и Венесуэла договорились выступать против односторонних санкций - РИА Новости, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились выступать против односторонних санкций
Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:18:00+03:00
2025-05-07T18:18:00+03:00
2025-05-07T18:18:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились решительно выступать против односторонних санкций, нарушения Устава ООН, проявления неоколониализма. Текст договора между РФ и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве опубликован на сайте Кремля. "Стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение Устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права, проявление неоколониализма, инструмент давления, экономического удушения и расшатывания внутриполитической стабильности суверенных государств", - говорится в документе.
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россия, венесуэла, оон, в мире
Россия, Венесуэла, ООН, В мире
Россия и Венесуэла договорились выступать против односторонних санкций
РФ и Венесуэла не будут поддерживать односторонние санкции, нарушения устава ООН