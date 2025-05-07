https://ria.ru/20250507/rossija-2015641791.html
Россия и Венесуэла договорились поддерживать регулярный диалог
Россия и Венесуэла договорились поддерживать регулярный диалог - РИА Новости, 07.05.2025
Россия и Венесуэла договорились поддерживать регулярный диалог
Россия и Венесуэла договорились поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, говорится в договоре между Российской Федерацией и... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:10:00+03:00
2025-05-07T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве. Документ опубликован на сайте Кремля. "Стороны укрепляют равноправное доверительное партнерство и стратегическое сотрудничество, поддерживая регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, прежде всего на высшем и высоком уровнях, проводя на плановой основе экспертные консультации и встречи между министерствами иностранных дел двух государств, расширяя действующие и создавая новые механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20250314/putin-2005084271.html
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россия, венесуэла, в мире
Россия, Венесуэла, В мире
Россия и Венесуэла договорились поддерживать регулярный диалог
Россия и Венесуэла договорились поддерживать политико-дипломатический диалог
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились поддерживать регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, говорится в договоре между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.
Документ опубликован на сайте Кремля.
"Стороны укрепляют равноправное доверительное партнерство и стратегическое сотрудничество, поддерживая регулярный и тесный политико-дипломатический диалог, прежде всего на высшем и высоком уровнях, проводя на плановой основе экспертные консультации и встречи между министерствами иностранных дел двух государств, расширяя действующие и создавая новые механизмы координации по всему спектру двусторонней повестки дня, актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес", - говорится в тексте документа.