https://ria.ru/20250507/rossija-2015559549.html

Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries

Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries - РИА Новости, 07.05.2025

Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал Владиславу Бакальчуку, оспаривавшему решение Роспатента, которым ведомство прекратило рассмотрение заявки ООО... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:37:00+03:00

2025-05-07T15:37:00+03:00

2025-05-07T15:37:00+03:00

москва

люберцы

зарайск

татьяна ким (бакальчук)

владислав бакальчук

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

wildberries

россия

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал Владиславу Бакальчуку, оспаривавшему решение Роспатента, которым ведомство прекратило рассмотрение заявки ООО "Вайлдберриз" на признание товарного знака Wildberries общеизвестным в России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В декабре 2023 года ООО "Вайлдберриз" попросило Роспатент присвоить бренду статус общеизвестного с 31 декабря 2022 года в отношении таких услуг единственного класса, как демонстрация товаров в сети Интернет, продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг. На тот момент совладельцами ООО "Вайлдберриз" были Бакальчук с долей 1% и его жена Татьяна Бакальчук с долей 99% (в настоящее время супруги разведены, бывшая жена вернула себе девичью фамилию Ким). В доказательство широкой известности бренда компания предоставила Роспатенту большой объем информации – сведения о количестве пользователей, поставщиков и пунктов выдачи заказов, данные о размещении рекламы в медиа и о рекламных контрактах с футбольными клубами – и многое другое. Но до рассмотрения заявки по существу, в сентябре 2024 года, ООО "Вайлдберриз" отозвало свое заявление. Роспатент своим решением от 5 ноября 2024 года прекратил делопроизводство по заявлению. Это решение ведомства потребовал признать недействительным Бакальчук, обратившийся в СИП в декабре. На заседании в среду суд ему полностью отказал. Причины станут известны после публикации судебного акта. Накануне вступило в силу принятое в феврале решение Савеловского суда Москвы о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Бакальчука. Никто из них решение не обжаловал. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.

https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html

https://ria.ru/20250506/reshenie-2015285947.html

https://ria.ru/20240915/bakalchuk--1972851317.html

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москва, люберцы, зарайск, татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), wildberries, россия