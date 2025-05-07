Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries
Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе товарного знака Wildberries
Название интернет-магазина Wildberries . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал Владиславу Бакальчуку, оспаривавшему решение Роспатента, которым ведомство прекратило рассмотрение заявки ООО "Вайлдберриз" на признание товарного знака Wildberries общеизвестным в России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В декабре 2023 года ООО "Вайлдберриз" попросило Роспатент присвоить бренду статус общеизвестного с 31 декабря 2022 года в отношении таких услуг единственного класса, как демонстрация товаров в сети Интернет, продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг.
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
10 января, 09:01
В доказательство широкой известности бренда компания предоставила Роспатенту большой объем информации – сведения о количестве пользователей, поставщиков и пунктов выдачи заказов, данные о размещении рекламы в медиа и о рекламных контрактах с футбольными клубами – и многое другое. Но до рассмотрения заявки по существу, в сентябре 2024 года, ООО "Вайлдберриз" отозвало свое заявление.
Роспатент своим решением от 5 ноября 2024 года прекратил делопроизводство по заявлению. Это решение ведомства потребовал признать недействительным Бакальчук, обратившийся в СИП в декабре. На заседании в среду суд ему полностью отказал. Причины станут известны после публикации судебного акта.
Накануне вступило в силу принятое в феврале решение Савеловского суда Москвы о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Бакальчука. Никто из них решение не обжаловал. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
15 сентября 2024, 20:39