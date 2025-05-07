Рейтинг@Mail.ru
Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossija-2015559549.html
Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries
Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries - РИА Новости, 07.05.2025
Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries
Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал Владиславу Бакальчуку, оспаривавшему решение Роспатента, которым ведомство прекратило рассмотрение заявки ООО... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:37:00+03:00
2025-05-07T15:37:00+03:00
москва
люберцы
зарайск
татьяна ким (бакальчук)
владислав бакальчук
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
wildberries
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/64/1551186486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ece5d533fdbc42f410b99265111bfe0.jpg
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал Владиславу Бакальчуку, оспаривавшему решение Роспатента, которым ведомство прекратило рассмотрение заявки ООО "Вайлдберриз" на признание товарного знака Wildberries общеизвестным в России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В декабре 2023 года ООО "Вайлдберриз" попросило Роспатент присвоить бренду статус общеизвестного с 31 декабря 2022 года в отношении таких услуг единственного класса, как демонстрация товаров в сети Интернет, продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг. На тот момент совладельцами ООО "Вайлдберриз" были Бакальчук с долей 1% и его жена Татьяна Бакальчук с долей 99% (в настоящее время супруги разведены, бывшая жена вернула себе девичью фамилию Ким). В доказательство широкой известности бренда компания предоставила Роспатенту большой объем информации – сведения о количестве пользователей, поставщиков и пунктов выдачи заказов, данные о размещении рекламы в медиа и о рекламных контрактах с футбольными клубами – и многое другое. Но до рассмотрения заявки по существу, в сентябре 2024 года, ООО "Вайлдберриз" отозвало свое заявление. Роспатент своим решением от 5 ноября 2024 года прекратил делопроизводство по заявлению. Это решение ведомства потребовал признать недействительным Бакальчук, обратившийся в СИП в декабре. На заседании в среду суд ему полностью отказал. Причины станут известны после публикации судебного акта. Накануне вступило в силу принятое в феврале решение Савеловского суда Москвы о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Бакальчука. Никто из них решение не обжаловал. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.
https://ria.ru/20250110/wildberries-1993048166.html
https://ria.ru/20250506/reshenie-2015285947.html
https://ria.ru/20240915/bakalchuk--1972851317.html
москва
люберцы
зарайск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155118/64/1551186486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5460ea9487d7746382130ca7d96eded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, люберцы, зарайск, татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), wildberries, россия
Москва, Люберцы, Зарайск, Татьяна Ким (Бакальчук), Владислав Бакальчук, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Wildberries, Россия
Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries

Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе товарного знака Wildberries

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНазвание интернет-магазина Wildberries
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Название интернет-магазина Wildberries . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказал Владиславу Бакальчуку, оспаривавшему решение Роспатента, которым ведомство прекратило рассмотрение заявки ООО "Вайлдберриз" на признание товарного знака Wildberries общеизвестным в России, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В декабре 2023 года ООО "Вайлдберриз" попросило Роспатент присвоить бренду статус общеизвестного с 31 декабря 2022 года в отношении таких услуг единственного класса, как демонстрация товаров в сети Интернет, продвижение продаж для третьих лиц, включая услуги розничной продажи через сеть Интернет, предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Суд отказал Бакальчуку в иске по активам Wildberries
10 января, 09:01
На тот момент совладельцами ООО "Вайлдберриз" были Бакальчук с долей 1% и его жена Татьяна Бакальчук с долей 99% (в настоящее время супруги разведены, бывшая жена вернула себе девичью фамилию Ким).
В доказательство широкой известности бренда компания предоставила Роспатенту большой объем информации – сведения о количестве пользователей, поставщиков и пунктов выдачи заказов, данные о размещении рекламы в медиа и о рекламных контрактах с футбольными клубами – и многое другое. Но до рассмотрения заявки по существу, в сентябре 2024 года, ООО "Вайлдберриз" отозвало свое заявление.
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Решение о разводе основательницы Wildberries Татьяны Ким вступило в силу
6 мая, 15:25
Роспатент своим решением от 5 ноября 2024 года прекратил делопроизводство по заявлению. Это решение ведомства потребовал признать недействительным Бакальчук, обратившийся в СИП в декабре. На заседании в среду суд ему полностью отказал. Причины станут известны после публикации судебного акта.
Накануне вступило в силу принятое в феврале решение Савеловского суда Москвы о расторжении брака основательницы Wildberries Татьяны Ким и Бакальчука. Никто из них решение не обжаловал. Позднее суд вынес решение и о разделе имущества. Как говорилось в сообщении объединенной компании Wildberries и Russ, 1-процентная доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Бакальчук, отошла Ким, она стала владельцем 100% компании. Бакальчук, в свою очередь, получил в собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске (Московская область), принадлежащие ему компании "Подольск Логистика" и "ВБ Девелопмент", а также средства, которые находятся на его персональных счетах. Также он должен выплатить бывшей супруге 217 миллионов рублей. Данных об обжаловании второго решения в картотеке нет, но у сторон еще есть время подать жалобы.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Бакальчук подал заявку на регистрацию товарного знака RWB
15 сентября 2024, 20:39
 
МоскваЛюберцыЗарайскТатьяна Ким (Бакальчук)Владислав БакальчукФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)WildberriesРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала