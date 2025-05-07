В Москве состоялся автопробег "Офицеры России"
Более 150 автомобилей приняли участие в автопробеге "Офицеры России"
Автопробег "Офицеры России-дорогами Памяти". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 150 автомобилей приняли участие в среду в автопробеге "Офицеры России" – дорогами памяти", приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников СВО, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Участники автопробега проехали от Поклонной горы в Москве до музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской в Подмосковье.
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"Маршрут связан с бессмертными подвигами солдат Великой Отечественной войны, которые шли по этим дорогам с боями, освобождая нашу землю от немецко-фашистских захватчиков", - сказали организаторы.
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что этот автопробег – "дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских полчищ, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма".
"Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу", - добавил он.
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