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В Москве состоялся автопробег "Офицеры России" - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossija-2015533757.html
В Москве состоялся автопробег "Офицеры России"
В Москве состоялся автопробег "Офицеры России" - РИА Новости, 07.05.2025
В Москве состоялся автопробег "Офицеры России"
Более 150 автомобилей приняли участие в среду в автопробеге "Офицеры России" – дорогами памяти", приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:38:00+03:00
2025-05-07T14:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
европа
зоя космодемьянская
сергей липовой
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 150 автомобилей приняли участие в среду в автопробеге "Офицеры России" – дорогами памяти", приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников СВО, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Участники автопробега проехали от Поклонной горы в Москве до музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской в Подмосковье. "Маршрут связан с бессмертными подвигами солдат Великой Отечественной войны, которые шли по этим дорогам с боями, освобождая нашу землю от немецко-фашистских захватчиков", - сказали организаторы. Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что этот автопробег – "дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских полчищ, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма". "Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу", - добавил он.
https://ria.ru/20250424/pobeda-2013146604.html
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общество, москва, европа, зоя космодемьянская, сергей липовой, офицеры россии
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Европа, Зоя Космодемьянская, Сергей Липовой, Офицеры России
В Москве состоялся автопробег "Офицеры России"

Более 150 автомобилей приняли участие в автопробеге "Офицеры России"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтопробег "Офицеры России-дорогами Памяти"
Автопробег Офицеры России-дорогами Памяти - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автопробег "Офицеры России-дорогами Памяти". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 150 автомобилей приняли участие в среду в автопробеге "Офицеры России" – дорогами памяти", приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников СВО, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Участники автопробега проехали от Поклонной горы в Москве до музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской в Подмосковье.
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"Маршрут связан с бессмертными подвигами солдат Великой Отечественной войны, которые шли по этим дорогам с боями, освобождая нашу землю от немецко-фашистских захватчиков", - сказали организаторы.
Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что этот автопробег – "дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских полчищ, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма".
"Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу", - добавил он.
Автопробег пройдет по трем маршрутам. По ходу пробега в городах-героях пройдут торжественные митинги и церемонии возложения цветов к стелам в честь городов-героев и защитников Отечества с участием руководителей региональных органов власти и ветеранов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМоскваЕвропаЗоя КосмодемьянскаяСергей ЛиповойОфицеры России
 
 
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