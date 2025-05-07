https://ria.ru/20250507/rossija-2015533757.html

В Москве состоялся автопробег "Офицеры России"

В Москве состоялся автопробег "Офицеры России" - РИА Новости, 07.05.2025

В Москве состоялся автопробег "Офицеры России"

Более 150 автомобилей приняли участие в среду в автопробеге "Офицеры России" – дорогами памяти", приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:38:00+03:00

2025-05-07T14:38:00+03:00

2025-05-07T14:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

европа

зоя космодемьянская

сергей липовой

офицеры россии

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Более 150 автомобилей приняли участие в среду в автопробеге "Офицеры России" – дорогами памяти", приуроченном к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку участников СВО, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия. В мероприятии приняли участие Герои Советского Союза и Российской Федерации, дети войны, ветераны Вооруженных сил и боевых действий, в том числе участники СВО, члены семей офицеров. Участники автопробега проехали от Поклонной горы в Москве до музейного комплекса памяти Зои Космодемьянской в Подмосковье. "Маршрут связан с бессмертными подвигами солдат Великой Отечественной войны, которые шли по этим дорогам с боями, освобождая нашу землю от немецко-фашистских захватчиков", - сказали организаторы. Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил РИА Новости, что этот автопробег – "дань уважения воинам Красной армии, защищавшим Москву от немецко-фашистских полчищ, всем солдатам и офицерам, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма". "Сегодня мы снова боремся с поднявшим голову фашизмом. И мы обязательно победим! Никому не удастся переписать историю Великой Отечественной войны, написанную кровью наших дедов и прадедов, отнять нашу Великую Победу", - добавил он.

https://ria.ru/20250424/pobeda-2013146604.html

https://ria.ru/20250429/vov-2014195699.html

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общество, москва, европа, зоя космодемьянская, сергей липовой, офицеры россии